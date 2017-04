Vrou sterf aan die hand van haar buurman en sy byl

Mense van die woonbuurt Zaaiplaas buite Groblersdal, wat toegekyk het hoe ’n man sy buurvrou met ’n byl opkap, moet berading ontvang.

Só sê lt.kol. Moatshe Ngoepe ná dié verskriklike voorval vanoggend wat omstreeks 07:30 plaasgevind het.

“Die vrou se kinders ontvang ook berading na die voorval,” sê Moatshe.

Volgens Moatshe het ’n persoon afgekom op die 30-jarige man wat sy 39-jarige buurvrou met ’n skerp voorwerp opkap. Die man het later begin om van die vrou se bloed te drink. Sy was toe reeds dood.

Die polisie is vinnig in kennis gestel. Toe hulle by die toneel kom, het die man nog met die byl in sy hande gestaan. Hy is op die plek in hegtenis geneem.

Die man sal binnekort in die landdroshof in Zaaiplaas op ’n aanklag van moord verskyn.