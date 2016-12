Vrou verkoop positiewe swangerskaptoetse aanlyn, maak geld soos bossies!

Dit klink dalk na ’n vreemde item om aanlyn te bemark, maar ’n swanger vrou van Florida aan die ooskus van Amerika maak lekker geld vandat sy haar swangerskaptoetse aanlyn begin smous het.

Die vrou, wie se naam nie bekend is nie, skryf aanlyn dat sy swanger is en die geld wat sy insamel gebruik om haar studies te bekostig. Sy verkoop elke positiewe swangerskaptoets teen $25 — sowat R349 — en maak glo tot $200 of te wel R2793 ’n dag!

“Of jy dit wil gebruik vir persoonlike vermaak soos om iemand ’n poets mee te bak of jou baas wil afpers of ’n buite-egtelike verhouding het, maak nie vir my saak nie. Hierdie is die soort transaksie waar geen vrae gevra word nie,” skryf sy by die advertensie wat op die aanlynverkoopblad Craigslist te siene is.

Die advertensie is glo na ’n ruk verwyder. Dit is onduidelik waarom.

’n Joernalis van die nuusagentskap Action News Jax in Amerika het op haar advertensie reageer om te kyk of dit nie dalk iemand is wat die gek skeer nie. Sy het sowaar ’n ontmoeting met die vrou gereël waartydens sy die positiewe toetse in ruil vir geld aan hom gegee het.

“Ek is op universiteit en werk aan my studies en het die geld nodig om vir my graad te betaal. Ek hoef nie twee keer hieroor te gedink het nie,” het sy vertel.

Bronne: Action News Jax, Elite Daily.