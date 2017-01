Vrou lek oogballe om ander te help – kyk video

Was jy al ooit raadop wanneer seesand in jou oë waai en jy net nie daarvan ontslae kan raak nie?

Wel, as jy in Bosnië woon, kan jy ’n vrou besoek wat vinnig met dié probleem sal klaarspeel.

Hava Celebic (80), ook bekend as Nana Hava, vra sowat R140 vir haar dienste en kan onder meer lood, saagsels en glas uit mense se oë haal deur haar tong saggies oor haar klante se oogballe te beweeg.

In ’n video wat haar diens demonstreer kan jy sien hoe sy haar mond met alkohol uitspoel voordat ’n man sy ooglid wyd oopmaak en sy die ritueel uitvoer.

Hava beweer sy het al omtrent 5 000 mense gehelp, van wie baie eers hulp by professionele medici gesoek het wat niks vir hulle kon doen nie.

“Ongelukkig kan ek dit (haar gawe) nie vir my nageslagte leer nie, want my kinders is te gewalg deur die idee om jou tong in iemand se oog te druk. Maar ek is ook al gesê mense gaan my tong uitsny wanneer ek doodgaan, sodat die dorp kan aanhou om mense te behandel.”

Dié alternatiewe heler sê sy behandel mense gratis as hulle nie geld het nie en sy het al kliënte gehad wat uit ander wêrelddele reis om van haar dienste gebruik te maak.

Kyk die video hier: