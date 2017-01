Ouers skrik groot toe vierbeenbaba met manlike én vroulike geslagsdele gebore word

Sy het nie die vaagste benul gehad wat sy binne-in haar dra nie, want Sulekha Mori (35) van Poshina in die weste van Indië het nooit tydens haar swangerskap vir ’n ultraklankondersoek gegaan nie.

Volgens dokters was dié ma van ses verward toe sy sien haar jongste baba is met ’n ekstra stel bene gebore.

Die gesonde baba, wat by geboorte sowat 2,5 kg geweeg het, is Maandag in ’n staatshospitaal in Poshina natuurlik gebore.

Die skok daarvan om ’n “vierbeenbaba” te hê, het skaars ingesink toe Sulekha en haar man, Pratap (ook 35), uitvind hul baba is boonop met manlike sowel as vroulike geslagsdele gebore.

“Die vrou het vroeg Maandag na ons gekom met kraampyne,” het dr. Kakubhai Dabhi, hoof mediese beampte van die hospitaal, volgens die Mirror gesê.

Volgens hom het Sulekha nie van haar kind se toestand geweet voor sy die lewe geskenk het nie, want sy het nooit tydens haar swangerskap ’n ultraklankondersoek ondergaan nie.

“Ná twee uur van pyn, toe die baba natuurlik gebore is, was ons geskok.”

Die baba is vermoedelik ’n geval van ’n parasitiese tweeling. Die dokters het die egpaar probeer gerusstel deur chirurgie voor te stel om die ekstra stel bene te verwyder en die abnormaliteit van die geslagsdele reg te stel.

Maar die ouers, wat albei dagloners is, het daarteen besluit uit vrees dat hul kind dalk tydens die operasie sal sterf.

Sulekha en Pratap het glo sedertdien na hul dorpie teruggekeer met die hoop om hul kind so normaal moontlik groot te maak.

Die dokters het die egpaar genoop om die operasie te heroorweeg en bygevoeg die kind se kans op oorlewing is skraal.

“Hulle het ons 10 dae gevra voor hulle terugkom met hul besluit. Nou kan ons net hoop hulle kom wel met die kind.”

In 2014 is nog ’n baba met ekstra ledemate in Indië gebore. Die kind met vier arms en vier bene se ouers het hom “God” genoem.

Volgens Express het die dorpenaars God met twyfel en agterdog bejeën, want hy trek op ’n Hindoe-god met vele ledemate. Maar die aanvanklike vyandigheid het gou in respek verander.

Dit is onseker hoe dit vandag met die baba gaan en of die kind selfs nog leef.

Parasitiese tweelinge is seldsaam en die gevolg van ’n vertraagde skeiding van embrio’s tydens bevrugting.

