’n Boeremeisie maak ’n plan: Toe sy nie ’n perd kon kry nie, ry sy ’n KOEI!

Kan jy nou meer! Wie sou kon raai ’n mens het nie ’n perd nodig om op ’n plaas rond te ry of oor hindernisse te spring nie?

Hannah Simpson, ’n 18-jarige meisie van Nieu-Seeland, het dié onverwagte ontdekking gedoen nadat haar ouers sewe jaar gelede geweier het om vir haar ’n duur perd te koop en die plaaswerker ’n blink plan beraam het.



A photo posted by Hannah Simpson (@hanney_simpson) on Jan 1, 2017 at 3:03pm PST

Sy het op ’n melkkoei geklim. En toe sy weer sien, ry sy rond op Lilac, ’n bruin Switserse bees, soos meisies in Amerikaanse rolprente op veeplase maak.



A photo posted by Hannah Simpson (@hanney_simpson) on Dec 25, 2016 at 2:45am PST

A photo posted by Hannah Simpson (@hanney_simpson) on Mar 1, 2016 at 10:51pm PST

“Lilac was toe net ses maande oud en ek was net ’n pikkie. Dit was ’n uitdaging van my broer om op te spring en sy het piekfyn daarmee gelyk – en toe gaan ons aan.

Voorheen het ek net twee keer op ’n ponie gery – en ’n skaap,” sê Hannah van die eerste keer dat sy aan die buitewyke van Invercargill, ’n dorp op Nieu-Seeland se Suideiland, op haar geliefde koei geklim het.



A photo posted by Hannah Simpson (@hanney_simpson) on Mar 1, 2016 at 10:34pm PST

Die ervaring was nie so erg soos sy haar voorgestel het dit sou wees nie en sy was verbaas toe Lilac haar nie afgooi nie. “Ek skat dis amper soos ’n perd, behalwe dat sy stadig is en dit ’n effens anders beweging is,” vertel sy.

In die afgelope sewe jaar het Hannah op Lilac se rug ’n daaglikse verskynsel in die kontrei geword. En Lilac het selfs onlangs begin spring – met baie aanmoediging van Hannah. “Sy is ’n koei en ek kan nie verwag sy moet soos ’n perd ry nie.



A video posted by Hannah Simpson (@hanney_simpson) on Dec 28, 2016 at 1:09pm PST

Sonder ’n bietjie aanmoediging sou sy nie eintlik iets gedoen het nie; sy het ’n baie rustige geaardheid.”

Selfs nadat Hannah se droom bewaarheid is en sy twee jaar gelede ’n perd gekry het, verkies sy steeds om op Lilac te ry. “Sy is meer spesiaal as ’n perd, meer uitsonderlik.”

