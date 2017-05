Vasvra: Hoe goed het jy die nuus dopgehou?

Voel dit soms vir jou ook of die wêreld wedywer om te kyk wie vir die bisarste nuus kan sorg? As dit nie pres. Donald Trump van Amerika is nie, is dit ons eie Brian Molefe of SAUK . . .

As dié voorbeelde vir jou sin maak, sal jy goed vaar in vandeesweek se nuusvasvra. En bekyk maar ons foto hierbo mooi, daar is ’n leidraad of twee in versteek . . .

Rol tot onder die vasvra om verlede week se uitslag te sien.

Het altesaam 91 persent van julle geweet die Britse koningshuis het aangekondig dat prins Philip uit die openbare lewe tree.

Het net 41 persent van julle geweet die 39-jarige nuwe Franse president se vrou is 64 jaar oud. (A nee a, julle moet Huisgenoot lees!)

Was die gemiddelde punt vir die vasvra 67 persent (9,34 uit 14).

Foto, regsom van bo links: Karlien van Jaarsveld, June van Merch (wenner van Veertjie vir beste aktrise), Quinton de Kock, Gretha Wiid, Akani Simbine