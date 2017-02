Tereza Troskie-Herbst dolgelukkig in ‘nuwe, moderner huis’ ná gedwonge skuif

Tereza Troskie-Herbst hou baie meer van die nuwe, moderner huis waarin sy en haar gesin pas in Bloemfontein ingetrek het.

Die huis is baie naby aan die huis in Waverleyweg waaruit hulle pas getrek het.

“Hier is ongelooflik baie ruimte en die badkamers is absoluut eksoties,” het Tereza (48), ’n gewese Mev. Suid-Afrika, telefonies gesê. Sy hou ook van die ligte en afronding van die huis en het dit baie meer in haar smaak beskryf as hul vorige huis, wat sy as ’n baie ou huis bestempel.

“Daardie huis is al dekades gelede gebou.”

Tereza en haar man, Bennie, en haar seun, Jamie, het pas in die nuwe huis ingetrek en is steeds besig om alles reg te kry. “Ons het die huis ’n drie-maande-projek gemaak.”

Die nuwe huis het ook ’n swembad, wat die vorige huis nie gehad het nie.

Tereza-hulle is ’n ruk gelede deur ’n hofbevel aangesê om hul ou huis te verlaat.

Netwerk24 het toe berig Tereza was volgens hofstukke verlede jaar R82 133 agter met die betaling van huurgeld aan Nelie Smith-Mansuitrusters, ’n filiaal van Boet Troskie, Tereza se eksman, se Mimosa-groep aan wie die huis behoort.

Tereza het destyds aan Huisgenoot gesê sy het van haar huurgeld nie betaal nie omdat Boet haar na bewering geld geskuld het en sy skuldvergelyking toegepas het. Op sy beurt het Boet dié bewering afgemaak as “die grootste snert wat ek nog gehoor het”.

Destyds het Tereza gesê hulle het verskeie verbeterings aan die huis aangebring terwyl hulle daar gewoon het.