Spier-moord: Jason Rohde se borgtogvoorwaardes verander

Jason Rohde, voormalige uitvoerende hoof van Lew Geffen Sotheby’s in Suid-Afrika, het Vrydagoggend in die Stellenbosch-landdroshof verskyn op aanklag van moord op sy vrou Susan Rohde.

Jason het saam met sy swaer in ’n reënerige Stellenbosch opgedaag. Hy was netjies geklee in ’n donker pak. Sy regspan het ’n rukkie later by hom aangesluit.

Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek. Rohde se borgtog is verleng en sy borgtogvoorwaardes is aangepas.

Die tyd wat hy deur die dag het om by die polisiekantoor aan te meld, is verleng. Wanneer hy in Johannesburg is, moet hy drie keer ’n week – op Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 20:00 – by sy naaste polisiekantoor aanmeld.

Wanneer hy buite Johannesburg is, moet hy daagliks by ’n polisiekantoor aanmeld en nie meer twee keer per dag soos tevore nie.

Volgens sy prokureur Daniel Witz is dit om Jason meer tyd te gee om saam met sy dogters deur te bring.

Susan is verlede jaar dood agter die badkamerdeur van die egpaar se hotelkamer op die Spier-wynlandgoed buite Stellenbosch aangetref. ’n Elektriese koord was om haar nek en daar is aanvanklik gedink dat Susan selfdood toegepas het.

Jason en Susan het die naweek van Susan se dood Sotheby’s se jaarlikse konferensie by Spier bygewoon.

Jason moet weer op 30 Junie in die hof verskyn.