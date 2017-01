Skok-oomblik toe mallemeule by Cresta-sentrum kantel

In ’n skokkende voorval Saterdagoggend het vier kinders ernstige beserings vrygespring toe die mallemeule waarop hulle gespeel het, om een of ander onverklaarbare rede omgekantel het.

Volgens Randburg Sun word daar nou ondersoek ingestel om uit te vind wat die mallemeule laat kantel het terwyl dit in gebruik was.



UPDATE: Cresta management confirms that no children were injured when its swing carousel toppled in mid-ride https://t.co/HhGCTJUjMc pic.twitter.com/BEvP19Rvty — Northcliff Melville (@NewsNMT) January 28, 2017

Cresta-sentrum in ’n verklaring op Facebook bevestig dat die voorval ongeveer 10:30 vanoggend plaasgevind het.

Die vier kinders is na die voorval inderhaas vir mediese evaluering geneem waarna bevestig is dat hulle gelukkig nie beserings opgedoen het nie.

In die verklaring word ook aangedui dat die ouers van die viertal op die hoogte van die verwikkelinge gehou word en dat enige hulp in die verband, waar nodig, verleen sal word.

Ingrid Claire McMahon Mayoress het haar skok oor die voorval op Facebook gedeel. Sy was daar toe die nagmerrie begin het.

“My senuwees is gedaan!!! Wees baie versigtig voor jy kinders op hierdie oornag-pretrit-toerusting sit. Wat bedoel was om ’n vrolike oggend vir ’n gesin was, het in drama geeïndig.”

Volgens haar was daar twee meisietjies wat besig was om ’n pretrit op die swaaie te geniet toe die stelsel gekantel het. Sy het die twee ook as erg-getraumatiseerd beskryf.

“Dit was ongelooflik hoe almal reageer het om die meisies van die swaaie te bevry. Die Spur-personeel het vir hul lewe gehardloop om hulp te kom verleen.”

Sy sê ook personeel van nabygeleë winkels het nadergestorm om te help. Hulle het selfs hul winkels alleen gelos om dit te doen.