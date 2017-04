Sangeres het stilletjies van man geskei

Nelly Furtado en haar man, Demacio Castellon, het verlede jaar stilletjies geskei.

Die sangeres agter die treffer Maneater, het die nuus Woensdag op ’n Britse kletsprogram, Loose Women, gedeel en gesê sy het verlede jaar deur ’n egskeiding gegaan en het musiek gebruik om haar te help om dit te verwerk.

Nelly het in Maart haar ses album, The Ride, uitgereik – vyf jaar ná haar laaste musiek uitgereik is.

“Ek het nooit ophou liedjies skryf nie, ek kan nie leef sonder om liedjies te skryf nie,” het sy gesê. “Ek het verlede jaar ’n moeilike emosionele tyd deurgemaak en het liedjies geskryf en vir myself gesing om daardeur te kom.

“Ek het deur ’n egskeding gegaan en het net vir myself gesing terwyl ek op lang ritte gegaan het. Ek het by myself gedink: ‘Ek is so gelukkig dat ek liedjies skryf, want ek kan myself daarmee troos’. En toe sê ’n vriend vir my hulle vind ’n liedjie wat tot hulle spreek en dit help hulle deur moeilike tye.”

Nelly en Demacio, ’n klankingenieur, is in 2008 getroud.

Die 38-jarige sangeres, wat ’n 13-jarige dogter Nevis by haar eks, Jasper Gahunia, het, het gesê sy is op soek na liefde.

“Iemand moet my Wikipedia-blad aanpas, want dit help nie veel met my liefdeslewe nie,” het sy laggend laat hoor.

Haar Wikipedia-blad is intussen aangepas.

Die sangeres, wat met ’n kort nuwe haarstyl op die program gespog het, het ook gepraat oor hoekom sy die kollig verlaat het en gesê sy het gehunker na ware lewenservaringe ná die sukses van haar eerste paar albums.

“Om saam met my dogter te toer, het uitputtend geraak en ek het daarna gehunker om tuis te wees. Dit was moeilik om ma te wees terwyl ek toer en om ’n verhouding te laat werk terwyl ek musiek maak.

Hoewel ek hou van op die verhoog wees, is ek eintlik ook skaam en het ek my stiltetyd nodig. Dit gaan oor selfsorg – ’n mens moet daardie balans in jou lewe vind.”

– Cover Media