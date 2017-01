Ysingswekkende foto’s wys hoe Tafelberg-rotsklimmer met kabelkarretjie gered word

Tafelberg se kabelkarretjie is die naweek ingespan om ’n rotsklimmer wat in die moeilikheid beland het te red.

Twee vriende het Sondagmiddag die rotslys aan die voorkant van die berg uitgeklim toe een van die klimmers se hegpunte loskom.

“Hy het ’n hele ent geval, maar die ander toue waaraan hy geheg was het sy val gestuit,” sê Johann Marais, woordvoerder van Wildernis Soek en redding.

Die man het sy been seergemaak en sy vriend het hulp ontbied.

Die Tafelbergsweefspoor se hulp is ook ingekry.

“Reg onder die reguit kranse (van die berg) is daar ’n gedeelte waar mens maklik kan loop en dit is maklik om iemand tot op daardie gedeelte van die berg te neem en hom te stabiliseer,” verduidelik Johann. Reddingswerkers wat van die bo-kant van die berg tot by die man geklim het, het hom tot daar geneem.

Die kabelkarretjie is tot reg bo die toneel gebring en die beseerde man is toe met behulp van die toue in die karretjie opgehys.

Die sweefspoor was vir veertig minute gesluit terwyl die reddingspoging plaasgevind het.

Johann sê die kabelkarretjie is al in die verlede gebruik, maar dit is nie iets wat baie gebeur nie. “Ons is vreeslik dankbaar teenoor die maatskappy wat die sweefspoor besit.”