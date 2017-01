Wrede video laat mense gis of SA akteur doodgesteek is

“Ontspan! David Manuel (Gums) leef nog en doen goed,” het John W. Fredericks, skrywer en vervaardiger van die plaaslike Oscar-inskrywing, Noem My Skollie, mense op sy Facebook-blad gepaai.

’n Video doen op WhatsApp die ronde van iemand wat doodgesteek word. Die persoon wat dit geplaas het, beweer die slagoffer is David Manuel, wat die haatlike 28’s-bendelid Freddy Gums in die fliek speel.

Die 28’s is ’n berugte tronkbende in die Kaap. Maar dit blyk dis ’n voorval in Brasilië, waar ’n onbekende man op kamera vermoor word.

“Ek is seker die siek persoon wat dit geplaas het, het genot daaruit geput om dié siek video te plaas,” sê John in sy Facebook-inskrywing.

Dit is onbekend wie die man in die video werklik is of waar dit geskiet is. Huisgenoot het doelbewus gekies om nie die wrede video te deel nie.

Pyn, hartseer, wraak en vergifnis is ook almal te sien in hierdie fliek, wat gebaseer is op John se vorige lewe in en uit die tronk. “Daar is dinge in dié fliek waarvan niemand geweet het nie,” het John in Oktober verlede jaar in ’n onderhoud aan Huisgenoot vertel. “Ek was baie bekommerd oor wat hulle sou dink.”

Van die terugvoer wat hy sedert die uitreik van die fliek gekry het, is dat dit ’n pynlik realistiese uitbeelding is van hoe kinders by bendegeweld betrek word, en ook van die binnewerkings van hierdie bendes.

Daarom is dit nie die eerste keer dat die arme David deurloop nie. Begin Desember verlede jaar het régte 28’s-bendelede die akteur voor die braairestaurant en kuierplek Mzoli’s, in Gugulethu, geboelie.

’n Video van die voorval buite Mzoli’s wys hoe David homself probeer verdedig. Net soos die nuwe video wat kwansuis wys hoe hy doodgesteek word, is dit duisende keer gedeel.

“Dit gaan nie oor die Agge (28’s) nie,” sê David in die video, waarna die mans hom dreig met: “Ons gaan jou saamvat. Ons laai vir jou f***** in!”

Een van sy aanvallers sê verder hardop David het “ ’n k** movie van die Agge gemaak”.

Noem My Skollie is die verhaal van ’n groep jong vriende wat ’n bende stig. Toe twee van die groeplede in hegtenis geneem word, begin een van hulle in die tronk verhale vertel.

Die vervaardigers van die fliek het toe op Facebook gereageer dat hoewel dit op die lewe van John gegrond is, dit nie ’n dokumentêre film is nie.

Die fliek beeld ook die tronklewe van vyftig jaar gelede uit. As dit nie vir die geweld was, sou die 28’s se belangstelling in David ’n kompliment wees vir sy lewensgetroue spel voor die kameras, voeg die vervaardigers by.