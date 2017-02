Wonderlike nuus vir die Siamese tweeling wat in Centurion van mekaar geskei is

’n Siamese tweeling wat in Januarie tydens ’n ses uur lange operasie in ’n hospitaal in Pretoria geskei is, sal na verwagting Dinsdag ontslaan word.

Die dogtertjies, Uwenzile en Uyihlelile Shilongonyane van Swaziland, is op 21 Januarie – drie weke ná hulle vroeggebore is – van mekaar geskei.

Die tweeling was aan die heup geheg. Elkeen het sy eie hart en ander lewensbelangrike organe, wat hul kanse op oorlewing ná die skeiding verbeter, het die pediatriese chirurge, dr. Mariza de Villiers en dr. Paul Stevens by die Netcare Unitas-hospitaal in ’n verklaring voor die operasie gesê.

Paul het verduidelik dat narkose die chirurgiese span se grootste uitdaging sou wees. Die tweeling was op so ’n manier aan mekaar geheg dat hul gesiggies na mekaar gewys het.

“Intubasie vir sulke klein babas is reeds ’n delikate kwessie, maar omdat hul gesigte so naby mekaar is en hulle nie op hul rug gedraai kon word om narkose toegedien te word nie, was dit heelwat ingewikkelder as gewoonlik,” het hy gesê.

Vier narkotiseurs het tydens die operasie na die tweeling omgesien. Dit het meer as drie uur geduur – dis bykans die helfte van die teatertyd – om die narkose “presies reg” te kry.

Die tweeling is omstreeks 12:00 geskei en die operasie is kort voor 14:00 afgehandel. ’n Teaterspan van 11 verpleegkundiges en agt dokters was deel van die operasie.

Dr. Marleen Engelbrecht, ’n pediater, het op 30 Januarie gesê die tweeling is in ’n stabiele toestand en herstel goed.

“Uwenzile en Uyihlelile word nie meer binneaars gevoed nie en hul liggaamsfunksies werk almal goed,” het Marleen in ’n verklaring gesê.

Die Swaziland-regering se Phalala-fonds het vir die operasie betaal.

Bron: News24