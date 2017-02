Winnie Rust se jong beweerde moordenaar weer in die hof

Nigel Plaatjies en sy oom, Johannes Plaatjies, verskyn na verwagting weer Woensdag in die landdroshof op Wellington in verband met die moord op die geliefde Afrikaanse skrywer Winnie Rust.

Sy is op 11 Mei verlede jaar dood gevind by haar huis in Uitsig in Wellington.

Nigel (18), wie se ma vir Winnie se dogter gewerk het, se tweede aansoek om borg is in November deur landdros Alvin Saptoe van die hand gewys. Hy het onder meer gesê Nigel se getuienis en dit wat hy aan die polisie gesê het stem nie ooreen nie.

Volgens Nigel het sy oom hom gedwing om te help met ’n rooftog. Nigel moes Winnie glo besig hou terwyl sy oom goedere uit die huis steel.

Tydens ’n vorige evrskynin in Junie 2016 het ’n ondersoekbeampte, Cornelius de Lange, egter gesê dat Nigel ontken het dat hy ooit by die skrywer se huis was op die dag van haar moord.

Nigel het dit glo eers erken toe ’n ooggetuie sê hy was wel daar.

Winnie het vir Nigel se onderrig betaal en glo met kostes verbonde aan sy atletiekopleiding gehelp.

Hy het geen vorige oortredings nie, maar sy oom is reeds voorheen aan ’n rits misdrywe skuldig bevind, waaronder huisbraak, diefstal, aanranding en dronkbestuur.

Sy oom het nog nie gepleit nie.