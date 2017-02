WhatsApp-vryery laat vrou so skrik dat sy blyplek in Bloem kanselleer

Net ’n lêplekkie vir ’n paar aande in die Rosestad. Dis al wat sy wou hê. “Jinne, ek het omtrent ’n stel afgetrap,” vertel Dalene Visser (52)* van Pongola in KwaZulu-Natal.

“Skoon bang vir orige mans,” voeg sy mismoedig by.

Dalene sou hierdie Sondag ongeveer tienuur die aand per bus in Bloemfontein aankom en dan na die gastehuis in die Universitas-omgewing geneem word. Sy gaan in die stad wees vir toetse by die hospitaal.

Maar ’n ongemaklike – en ongevraagde – WhatsApp-vryery met die eienaar van die gastehuis het haar in haar spore gestuit.

Dalene het in 2013 by die werk seergekry en is medies ongeskik verklaar. Die spesialis wat haar sedertdien in sy sorg het, het van Durban na Bloemfontein verhuis.

Sy het op die internet op die gastehuis afgekom. Op die webtuiste waar ’n mens aanlyn plek bespreek is die eienaar, Frik Meyer*, se WhatsApp-nommer waar jy kan bevestig en dan sal hy die bankbesonderhede vir ’n deposito verskaf.

Sy stuur toe ’n boodskap na die nommer en hy gee besonderhede van betaling. “En net nadat ek die R200 deposito betaal het op 28 Januarie vir my bespreking vir Sondag 5 Februarie, spat die strooi.”

“Jy is amazing, baie dankie,” skryf Dalene.

“Wow, dankie . . . er. Jy is ook amazing,” antwoord hy terug. Die trant is nog baie professioneel. Toe, om 13:39 uit die bloute ’n WhatsApp: “Dankie baie. Jou profile pp [profile picture] is sexy.”

“Ek ignoreer dit, antwoord niks terug nie, omdat ek dink hy kon dalk die boodskap per ongeluk aan my pleks van iemand anders gestuur het,” sê Dalene.

Maar toe kom daar weer ’n boodskap nadat hy “duidelik nog meer na my profielfoto gekyk het, want hy vra: ‘Maar is jy sexy?’ Ek antwoord nie, hy stuur ’n boodskap: ‘Dik is okay’ en net daarna ‘dik is okay, veral onder.’ Ek besluit net daar en dan om die bespreking te kanselleer. Terwyl ek nog aan die boodskap tik, stuur hy ’n boodskap: ‘Tik vinniger ek wil gaan slaap.’

“Hy skrik hom toe boeglam toe die boodskap deurkom dat sy kanselleer. Toe vra hy verskoning, vertel my hy bestuur ’n modelagentskap en het twee gastehuise,” sê sy.

Sy meen die gedrag is uiters onprofessioneel en sy soek haar deposito terug omdat sy ses dae voor die tyd gekanselleer het, meen sy.

“Ek het aanvanklik gesê ek gee nie die geld terug nie omdat die beleid is dat jy dit verbeur, maar ek het toe laat weet ek sal. Ek sal maar wys ek is die beter mens,” vertel Frik, mede-eienaar van ’n gastehuis wat hy saam met ’n 67-jarige vriendin bedryf.

“Dit was net ’n simpel gesprek. Ek het grappies gemaak,” sê hy. “Sy het ’n eienaardige manier van kommunikeer op WhatsApp, wat ek nie reg gelees het nie,” meen Frik.

Dis duidelik sy het gaan kla by die verblyfwebtuistes waar die gastehuis geadverteer word.

“This establishment is not available at present,” staan dit op ten minste twee van die webtuistes op dié gastehuis se blad.

Maar dit pla nie vir Frik besonders baie nie.

“Ek het baie ander ondernemings in Bloemfontein. En ons doen so goed in die gastehuis, ons hoef nie te adverteer nie,” vertel hy. En ja, ’n model-agenskap word vanuit die gastehuis bedryf.

“Ons het in ’n stadium oor die 100 modelle verteenwoordig wat vir goed soos advertensies gebruik word,” sê hy. Meer wou hy nie uitbrei nie.

Hier is hoe die WhatsApp gesprek verloop het:

1/27/2017 11:54: Dalene: Hallo, ek het 9 Desember laas van my laat hoor. Is dit nog in orde dat ek Sondag 5 Februarie, en Maandag 6 Februarie by julle kan tuisgaan? Die Citiliner-bus kom so 22:00 in Bloemfontein aan. Kan jy asseblief jou EFT-besonderhede vir my stuur sodat ek solank die deposito en petrolgeld se R40 na die busstasie môreoggend kan inbetaal asb? Hoeveel is die deposito?

1/27/2017 12:00: Cottage: Hallo gee my so ’n uur. Ek wil net by my boek uitkom.

1/27/2017 12:01: Dalene: Doodreg, dankie.

1/27/2017 12:01: Cottage: Ook soek jy die kothuis met badkamer?

1/27/2017 12:06: Dalene: Nee die twin kamer, die goedkoopste een is reg, asseblief.

1/27/2017 12:11: Cottage: Laat ek net by my boek uitkom.

1/27/2017 14:16: Dalene: I received an email that you can’t accommodate me?

1/27/2017 15:10: Cottage: Wag gee 20 min asb.

1/27/2017 15:52: Cottage: Sorry wait again.

1/27/2017 23:43: Cottage: Ok dis reg, sal jou optel .er..version die pun

1/27/2017 23:43: Cottage: Red

1/27/2017 23:44: Cottage: Skuus die beedie food is op

1/27/2017 23:44: Cottage: Prediction

1/28/2017 10:08: Cottage: Hoor hier, kontak my na 2. Ek dink die een gas gaan nie opdaag nie. Het nie sy dep betaal nie, sy fn lui net.

1/28/2017 10:12: Dalene: Jy is amazing, baie dankie, stuur asb EFT-besonderhede dat ek die deposito vanmiddag kan betaal.

1/28/2017 10:23: Cottage: Wow dankie.

1/28/2017 10:23: Cottage: ..er Jy is ook amazing!!

1/28/2017 11:14: Cottage: Gee kansie probeer net die gas in die janne kry.

1/28/2017 11:43: Dalene: Als reg, dankie.

1/28/2017 12:49: Cottage: Ok dis reg. R200 per dag vir hoeveel dae asb werk dit uit, SMS of WhatsApp my . . .

1/28/2017 12:58: Dalene: Dit sal 2 tot 3 nagte wees van Sondagaand 5 Februarie vertrek Woensdagoggend 8 Februarie, nie seker hoe lank die toetse in die hospitaal gaan neem nie. Sal voor 7 uur vanaand die deposito inbetaal, wag net dat my dogter van werk af kom om my daarmee te help.

1/28/2017 13:19: Cottage: K

1/28/2017 13:19: Cottage: Geen probleem dan. Hou my net op hoogte van sake asb.

1/28/2017 13:34: Dalene: Sal so maak :)😄

1/28/2017 13:39: Cottage: Dankie baie jou pp is sexy lol.

1/28/2017 14:40: Dalene: Ek het so pas van fnb af vir jou die R200 deposito inbetaal.

1/28/2017 18:29: Cottage: Ok maar is jy sexy?

1/28/2017 18:29: Cottage: Dik is leka veral onder

1/28/2017 18:29: Cottage: Mut ek pic stuur?

1/28/2017 18:34: Dalene: Nee.

1/28/2017 18:35: Cottage: Dis net so boring hier

1/28/2017 18:39: Dalene: Ek dink jy het dalk die verkeerde idee. Ek is nie so tipe mens nie. Jammer.

1/28/2017 18:40: Cottage: O well gan j nou klaar tik asb ek wil slaap

1/28/2017 18:40: Dalene: Ek kanselleer my bespreking. Tot siens.

1/28/2017 18:41: Cottage: O shucks. Nou net j mssge gelees jy het my verkeerd gelees.

1/28/2017 18:42: Cottage: Oeps ons is ok hier hoor.

1/28/2017 18:49: Cottage: Ek besit die grootste modelagentskap ook in die Vrystaat ens, jammer weet nie wat jy gelees get nie.

1/28/2017 18:52: Cottage: En ons doen major oorsese kalenders, soos Liqui Molly by Ferrari CT.

1/28/2017 18:53: Cottage: Baie groot om verskoning as ek jou verkeerd opgevryf het.

1/28/2017 18:53: Dalene: F#### ek het my gat afgeskrik. So die nommer wat jy gegee het, is eintlik nie ‘n gastehuis nie?

1/28/2017 18:54: Cottage: Dit is al 20 jaar ‘n gastehuis en nog steeds. Jy het my laat ek my gat afskrik ek het ook n model agentskap . . .

1/28/2017 18:57: Cottage: Is jy ok? Baie jammer hoor.

1/28/2017 18:59: Cottage: Ek het aangeneem dat j vantevore hier geby het.

1/28/2017 19:00: Dalene: Wel ek soek nie ’n man op die deal as ek in ’n gastehuis wil inboek nie. Ek ’t gedink: “Jinne, nou sit ek met ’n orige bliksem opgeskeep” *val flou* Ek is oud. Nie ’n model nie. Vergeleke met hulle is ek so groot soos die Heer se genade en van die soort wat my kleertjies aanhou en my beentjies toehou. 😅