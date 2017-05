WhatsApp red 16-jarige seun in Hermanus

’n Sestienjarige branderplankryer wat Sondag by ’n afgrond in Bayview, ’n gewilde branderplankrygebied in Hermanus afgeval het, het WhatsApp gebruik om met sy ma te kommunikeer wat hulp ontbied het.

Die tienerseun het soontoe gegaan om te kyk hoe die branders lyk en het beplan om met sy branderplank te gaan ry toe hy sowat 3m by ’n steil afgrond val.

Die voorval het omstreeks 17:00 plaasgevind.

Hy kon vir sy ma ’n boodskap op WhatsApp stuur en sy het alarm gemaak, sê Jean le Roux van die Nasionale Seereddingsinstituut (NSRI) in Hermanus.

“Ons het ons reddingsboot Jaytee III, medici van die NSRI en ’n EMR-ambulans na die toneel gestuur,” sê Jean.

Die tiener is vir wonde aan sy regteroog en heupbesering behandel, het hy gesê.

Hy is in ’n stabiele toestand na die hospitaal geneem en sal na verwagting ten volle herstel.

In nog ’n voorval Sondag moes NSRI-lede in Agulhas vyf hengelaars te hulp snel wat deur hooggety van die land afgesny is toe hulle op die rotse in die Agulhas Nasionale Park gehengel het.

“Ons het ons reddingsboot en die I&J Rescuer IV, ontplooi,” het Reinard Geldenhuys, stasiebevelvoerder van die NSRI in Agulhas, gesê.

Met hul aankoms op die toneel is al vyf vissermanne van die rotse afgehelp en in die reddingsboot na veiligheid geneem.

“Geen verdere hulp was nodig nadat almal veilig was nie,” het Reinard gesê.

Om 10:34 op dieselfde dag het dieselfde NSRI-span gaan ondersoek instel nadat omstanders die karkas van ’n grootwithaai in die vlak water by die Struisbaai-hawe gevind het.

Die karkas van sowat 4,5 m is na die strand geneem waar mariene-wetenskaplikes en die departement van omgewingsake se afdeling oseane en kus, reëlings getref het om die karkas te verwyder.

