Wes-Randse toiletbak-baba: Polisie maak deurbraak

’n 27-jarige vrou, vermoedelik die ma van die babadogtertjie wat verlede week binne-in ’n toiletbak by ’n winkelsentrum aan die Wes-Rand aangetref is, is Woensdag, 10 Mei, in hegtenis geneem in verband met die voorval.

’n Klant het Baba Hope, soos die weggooibaba bekendstaan, verlede Vrydag (5 Mei) in ’n toiletbak by die sentrum gekry.

’n Ander klant wat ook tydens die voorval in die badkamer was, het aan Huisgenoot.com gesê die baba het met haar kop ondertoe in die bak gelê.

“Die baba se toestand is bevredigend,” het lt.-kol. Kathy Segotta, bevelvoerder van die Wes-Randse eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe, Woensdag in ’n mediaverklaring gesê.

Kapt. Appel Ernst van die Krugersdorpse polisie het bevestig dat ’n vrou wat by die sentrum werk, vermoedelik die weggooibaba se ma, Woensdag op die perseel in hegtenis geneem is.

Die verdagte, wie se identiteit nie bekendgemaak is nie, sal van poging tot moord aangekla word en binnekort in die plaaslike landdroshof verskyn.