Wes-Randse tienermeisie sedert Maandag vermis

’n Ouerpaar van Randpark-rif aan die Wes-Rand het sedert Maandag (17 April) nie ’n oog toegemaak nadat hul tienerdogter spoorloos verdwyn het nie.

Brittany Barnes (17) het Maandagmiddag net na drie-uur gaan draf en nie weer na haar ouerhuis in Kokerboomstraat teruggekeer nie.

Die tiener het lang bruin hare, groen oë, is slank gebou en het ’n tatoe van ’n anker op haar regterkantse gewrig. Sy het met haar verdwyning’n lospassende grys T-hemp met ’n stywe grys broek en turkoois Nike-tekkies gedra.

Haar pa, Andrew, het Vrydag aan Huisgenoot.com gesê dat hulle nog niks van haar gehoor het nie.

“Haar selfoon is nie aan nie en sy is ook nie by vriende nie,” het die bekommerde pa gesê.

Sy is as vermiste persoon by die Honeydew-polisiekantoor aangemeld, asook by die organisasie die Pink Ladies.

“Ons is so dankbaar vir almal se ondersteuning,” sê Andrew oor ’n groep mense wat help om na die tiener te soek.