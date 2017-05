Wenners van Karlien en Bobby se boet-en-sus bekend – lees hul roerende verhaal

Karlien en Bobby se boet-en-sus-kompetisie saam met Mauritius Tourism was een van VIA se grootste kompetisies tot dusver met die meeste inskrywings!

Tessa Jaftha van Rustenburg se roerende verhaal oor haar aanneemsussie, Cherise Everson, het gesorg dat sy as wenner van VIA se sibbes-kompetisie aangewys word.

Lees Tessa se roerende verhaal hier:

My naam is Tessa Jaftha en ek is 24 jaar oud. Ek woon in Rustenburg en studeer vir ’n B.Com.-graad deur Unisa. Ek werk by Tracker in Rustenburg. Op 16 Desember 2016 het ek met die man van my drome getrou.

My suster, Cherise Everson (38), woon op Parys. Sy is ’n huisvrou en ’n ma van twee pragtige kinders. Cherise en haar man is op 18 Desember 2005 getroud. Ons is van die min geseënde mense wat deel uitmaak van ’n groot familie – ons is 28 kinders.

Daar is dalk ’n 14-jaar-ouerdomsverskil tussen my en Cherise, maar ons bande bly sterk.

Cherise was 13 jaar oud toe my ouers, Lorette en Pieter Erasmus, my aanneem. Cherise het my van die eerste dag af as haar nuwe kleinsus aanvaar. Vandat ek 18 maande oud is, slaap ek en sy saam in een bed. Ek onthou so goed hoe ons naweke, wanneer sy nie skool toe gegaan het nie, saam gebad het. Ons bad nou nog saam.

Wanneer ek by haar gaan kuier, slaap ek, sy en albei haar kinders op een bed. Haar man werk elders in Afrika en kom elke ses weke huis toe.

Cherise is altyd daar wanneer ek haar nodig het en ek vir haar. Ons baklei soms wanneer ons weet die ander een doen iets wat verkeerd is. Wanneer ek ’n dag lank niks van haar hoor nie, verlang ek my dood na haar. Sy is nie net my ouer suster nie; sy is my hartsvriendin en ’n groot geskenk van Bo.

Hulle sê ’n mens kan jou vriende kies, maar nie jou familie nie. My ouers het wel vir my ’n wonderlike suster gekies en ek is geseënd om haar as my suster te hê.

Ons kort regtig ’n blaaskans. As susters is ons deur baie moeilike tye en ons verhouding is sterker as ooit. Twee weke voor my troue verlede jaar is ons ma oorlede weens ’n hartaanval. Dit was moeilik omdat dit so skielik gebeur het. Die een oomblik was ons nog besig om my groot dag te beplan; die volgende oomblik was sy net weg.

As susters moes ons saamstaan en sterk wees om ons kleiner boeties en sussies se onthalwe. Ons ouers het twee biologiese kinders en die res van ons is aangeneem. Cherise het my so goed bygestaan met my laaste troureëlings en ek kon veral sien sy het dit met ’n swaar hart gedoen omdat ons ma die meeste van die reëlings self hanteer het.

Op 7 Februarie vanjaar moes ons ons jonger boetie en sussies na die Abraham Kriel-kinderhuis in Potchefstroom neem nadat die hof beslis het die omstandighede daar is beter as om sonder ’n ma groot te word.

Cherise is onbewus van hierdie kompetisie; so as ek wen, sal dit ’n groot verrassing vir haar wees.

Baie geluk, Tessa en Cherise!