Wenke en raad vir jou trourok as jy ’n voller figuur het

Elke toekomstige bruid wil graag prentjiemooi op haar troudag lyk, maar nie almal is ’n plankdun model soos in die tydskifte geadverteer word nie. Bruide met ’n voller figuur kan nogsteeds soos ’n droom op hul troue lyk – met die regte advies, natuurlik.

If you’ve got it, flaunt it! Ek praat van jou borste. ’n V-halslyn of hart-vormige neklyn pas die beste by ’n voller figuur bruid. Dit vertoon jou gesig slanker en gee die illussie van lengte as jy bietjie korter is. Dit laat ook jou skouers kleiner vertoon.

As jy breë skouers het kan ’n halternek jou skouers verdeel en kleiner laat vertoon. Met ’n lae hals en halternek, is dit die perfekte kombinasie.

’n Empire waist (’n rok met ’n hoë middel wat net onder die borste sny) kan baie wegsteek soos groter heupe en ’n middel wat jy dalk nie wil afwys nie.

Voller figuur vroue se probleemareas sit nie vir almal op dieselfde plek nie. As jy ’n uurglasfiguur het, stel ek voor jy probeer ’n drop waist-snit wat jou bolyf langer sal laat vertoon. Die beste manier om uit te vind wat by jou figuur sal pas, is om verskillende snitte en style aan te pas.

Hoe wyer die soom van die rok hoe kleiner vertoon jou middellyf.

Die grooste fout wat jy kan maak is om alles weg te steek. As jy ’n oorgrootte en onvleiende rok kies, gaan jy heel moontlik groter lyk as wat jy wou. Aanvaar jou kurwes en spog daarmee. Let op na die dele waarvan jy glad nie hou nie en jou ontwerper of konsultant sal jou daarmee help.

Kleur speel ook ’n belangrike rol vir voller figuur bruide. ’n Spierwit rok kan jou lyf groter laat lyk en nie kleiner. Dieper kleure soos sjampanje en diepwit is ’n beter opsie.

Vertikale lyne of skuins-plooie op jou rok se bostuk/om jou middel sal jou oog afgooi sodat jy kleiner en langer vertoon. A-simmetriese ontwerpe werk ook die beste.

As jy jou arms wil wegsteek, kan jy dit nogsteeds stylvol doen. Gebruik of kies ’n deursigtige vleeskleur-materiaal en rangskik of scatter fyn kant op die moue. Dit lyk soos ’n tattoe van kant en verneuk die oog. ’n Driekwartmou wat heeltemal met kant bedek is kan jou dalk ouer laat voorkom. Dit hang natuurlik van die ontwerp van jou rok af.

Gebruik ’n deursigtige vleeskleur-materiaal indien jy ’n laer rug wil hê. Mooi knopies rond dit af en jy kan daai vetjies wat jy nie wil afwys, verdoesel met stukkies kant bo-op die deursigtige materiaal.

Voller figuur bruide hoef ook nie skaam te wees om ’n skouerlose rok te kies nie, maar dit hang af van die konstruksie aan die binnekant van die rok en die korset. Dit kan slegs ’n sukses wees as jou ontwerper weet wat hy doen.

’n Goeie wenk om jou mooi te laat voel en lyk is om die regte onderklere aan te trek. Deesdae is voller broekies oral beskikbaar om alles in plek te hou. Dit kan jou kurwes afwys.

Ek ervaar meeste voller figuur bruide is te skaam om ’n ontwerper te nader omdat hulle selfbewus voel, maar dit is juis ons werk as ontwerpers om met figuurprobleme te help en jou die beste raad te gee. Jy sal verbaas wees dat eintlik meeste style by jou lyf kan pas as die ontwerper kennis dra van jou probleemareas. So moenie huiwer nie; klop aan by my of die ontwerper van jou keuse se deur.

