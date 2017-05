Wees gewaarsku: Hierdie paaie is as gevaarpunte verklaar

Die Stad Kaapstad versoek motoriste om versigtig te wees in die omgewing van die kruising van Jakes Gerwel-rylaan en Voortrekkerweg in Kaapstad.

Dit volg nadat daar ’n toename in grypdiefaanvalle by hierdie kruising is.

Luidens ’n verklaring wat deur die Stad uitgereik is, is 78 sake oor ’n tydperk van twaalf maande by die Goodwood-polisiestasie aanhangig gemaak.

Van hierdie voorvalle het 24 net in Maart vanjaar plaasgevind.

“Dit blyk dat die toename in voorvalle by hierdie kruising direk verband hou met ons moeite om hierdie tipe voorvalle by ’n kruising verder op in Jakes Gerwel-rylaan te bekamp,” sê JP Smith, burgemeesterskomiteelid vir veiligheid, sekuriteit en maatskaplike dienste.

Volgens Smith werk die Stad nou saam met die Suid-Afrikaanse polisiediens om die probleem die hoof te bied.

Hy sê: “Deel van ons plan is om meer geslotekringtelevisies in te stel om sodoende verdagtes by die kruising vas te trek. Dit sal ook verseker dat speurders video-opnames het vir opvolgondersoeke, en foto’s aan CCTV-operateurs beskikbaar stel om verdagtes te identifiseer.”

Smith meen wel die skelms is ’n punt voor weens die aangrensende Maitland-begraafplaas.

Hy verduidelik: “Ongelukkig is die gevaarpunt naby die Maitland-begraafplaas, wat beteken die boosdoeners het iewers om heen te hardloop en weg te kruip. Ondanks bewusmakingsveldtogte ry te veel mense ook steeds met hul selfoon of handsak oop en bloot op die passasiersitplek.”

Smith het ook versoek dat lede van die publiek klagte indien as hulle slagoffers van hierdie soort misdaad is.

Kyk hier hoe grypdiewe in Februarie vanjaar by die kruising van Jakes Gerwel-rylaan en Voortrekkerweg toeslaan.