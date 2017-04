Wees gewaarsku: Groot aantal witdoodshaaie by gewilde vakansiedorp gesien

Die Nasionale Seereddingsintituut (NSRI) het die publiek gewaarsku hulle moet op die uitkyk wees wanneer hulle strand toe gaan in die Plettenbergbaai-omgewing. ’n Groot aantal witdoodshaaie in die omgewing gesien.

NSRI Plettenbergbaai-stasiebevelvoerder, Ross Badenhorst, het in ’n verklaring gesê die verhoogde haai-teenwoordigheid dié tyd van die jaar is deel van die diere se gewone doen en late.

Volgens Ross kom die haaie in die area bymekaar om voordeel te trek uit prooi, soos vis en robbe, wat natuurlik daar voorkom.

Die NSRI het mense gevra om swem, of wateraktiwiteite in gebiede waar voëls, dolfyne of robbe eet, mense visvang of waar ’n walvis gestrand was, te vermy.

Daarmee saam het hy mense gevra om nie te swem as hulle gebloei het, as dit donker is, of hulle alleen is nie.

Ross sê die NSRI is goed voorbereid om enige voorvalle te hanteer en al hulle bote, voertuie en paramedici is toegerus met die nodige materiaal om haaiaanvalle mee te behandel.

Die witdoodshaai is die grootste roofvis op die planeet.

Volgens National Geograpic is die witdoodshaai verantwoordelik vir ’n derde van die 100 menselewens wat jaarliks deur haaie geëis word.

Witdoodshaaie is ’n bedreigde spesie, wat teen ’n kommerwekkende spoed verminder as gevolg van oorbevissing en hulle word ook per ongeluk in geelnette vasgevang.

Bron: News24