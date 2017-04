Wat ‘n tragedie: 20 kinders sterf in gru-botsing in Mpumalanga

Altesaam 20 kinders is Vrydag in ’n gru-botsing tussen ’n vragmotor en ’n minibustaxi op die R25 tussen Verena en Bronkhorstspruit in Mpumalanga dood, bevestig ER24.

Toe die ER24-paramedici op die toneel aankom, was die brandweer besig om die brandende vragmotor, wat op sy sy gelê het, te blus.



20 children confirmed dead in taxi crash R25 near Verena in #Limpopo

Several injured@ER24EMS on scene pic.twitter.com/7HnjZ2BaTD — Alex Sweet Patrick (@IamAlexSweet) April 21, 2017

Daar was luidens berigte minstens 20 kinders in die minibustaxi toe die botsing gebeur het.

Paramedici kon eers ná die vuur geblus is, bevestig dat 13 kinders in die minibustaxi vasgekeer was wat nie betyds gered kon word nie. Hulle is op die toneel dood verklaar.

Van die leerders is glo deur lede van die gemeenskap uit die brandende voertuig gehaal. Dié kinders het van geringe tot ernstige beserings opgedoen. Hulle is op die toneel behandel en daarna na verskillende hospitale in die gebied geneem.

Sedertien is dit deur verskeie instansies bevevestig dat die dodetal tot 20 gestyg het.



It is with great sadness to inform that a minibus transporting learners was involved in a horrific accident @Lesufi pic.twitter.com/Z6Wfd79YxQ — Gauteng Education (@EducationGP) April 21, 2017

Die plaaslike owerheid ondersoek die voorval.