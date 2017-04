Wat die DNS-resultate bewys het rondom vermiste beroepsjagter van Limpopo

Ná angsvolle dae en ure is daar nou sekerheid.

Netwerk24 het Donderdagoggend bevestig die DNS-toetse wat op oorblyfsels gedoen is wat in drie krokodille in Zimbabwe gevind is, stem ooreen met dié van die beroepsjagter Scott van Zyl.

Scott, ’n beroepsjagter en eienaar van SS Pro Safaris, het op 7 April vermis geraak toe hy ’n groep buitelanders op ’n jagtog neem. Hy is die laaste keer gesien by die Chikwaraka-kamp in Zimbabwe.

Die soektog na Scott is Vrydag, ’n week ná sy verdwyning, amptelik afgelas. Sondag het dit bekend geword ’n vonds wat in ’n derde krokodil (wat later geskiet is) se maag gevind is, sou waarskynlik meer duidelikheid oor Scott se lot verskaf.

Die nuus is Donderdag deur die Heritage Protection Group (HPG), met toestemming van Scott se vrou, Suré, bevestig: Die DNS van die oorskot in twee van die krokodille stem met dié van haar man ooreen.

Netwerk24 het bekend gemaak dat ’n gedeelte van ’n skoen, soortgelyk aan dié wat Scott gedra het, in die krokodil se maag gevind is.

Scott word oorleef deur sy vrou en twee kinders, ’n dogter (11) en ’n seun (7).