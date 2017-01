Was dit toe ’n tornado op Secunda? Kyk self

Foto’s van ’n “tornado” op Secunda het op 29 Januarie soos ’n veldbrand in sosiale media versprei nadat inwoners beeldmateriaal op Facebook gedeel het.

“Dit lyk soos ’n tornado op die berg langs Sasol,” het ’n inwoner onder meer op Reënval SA se Facebook-blad geskryf. Maar dit was toe meer ’n klomp warm lug as enigiets anders.

Alhoewel dit op gister se foto’s en video-opnames lyk asof ’n tornado die omgewing getref het, ontken Mkhsushulwa Msimanga, toesighouer van die SA Weerdiens se weervoorspellers op Nelspruit, dit.

Secunda het wel verlede jaar onder groot storms en ’n paar tornado’s deurgeloop.

Roelof Gouws, ’n plaaslike inwoner en direkteur van Secunda 911, beaam dit.

“Gister was daar net ’n groot warrelwind wat geen gevaar vir mens of eiendom ingehou het nie,” het hy telefonies aan Huisgenoot gesê.

Daar was volgens hom gister geen storms in die omgewing nie, maar dit was wel baie warm en die temperatuur het tot diep in die 30 grade Celsius gestyg. Hy vermoed dit is juis die hoë temperatuur wat die sterk warrelwind veroorsaak het.

Die warrelwind het hope fyn stof opgetel en dít het veroorsaak dat dit soos ’n groot storm lyk, het Roelof gesê.