Vrystaters dans sakkie-sakkie tot op die web – ja, wêreldwyd!

As daar nou een ding behalwe braai is wat Afrikaners met oorgawe kan doen, dan is dit dans!

Noem dit wat jy wil – langarm, sokkie, sakkie-sakkie of selfs kotiljons – sodra daar meer as een musieknoot opklink, gebeur die onweerstaanbare: Jou tone begin kriewel, jou heupe kry ’n lewe van hul eie en die salige genot van dans gee jou voete vlerke.

Dit was dus hoog tyd dat die buitewêreld ook met hierdie vrolike deel van ons DNS kennis maak.

Danksy ’n vlugvoetige danspaartjie van Bloemfontein het verskeie internasionale webtuistes nou ook die bekoring van dié danskuns agtergekom.

Terwyl Anna en Dirco van Dancesation in Bloemfontein besig was om te repeteer vir die Volksblad Kos-en-kunsmark, het hulle in alle waarskynlikheid nie besef hóé ver buite die Vrystaatse vlaktes hul rumba-sokkie-sakkie-kotiljons die aandag sou trek nie.

“Hulle het ’n eenvoudige en doodgewone roetine vir ’n kunsskou gechoreografeer. Selfs kleedrepetisies het in ’n hipnotiese vertoning ontaard waarin daar van die grasieuse rumba na die verstommende sokkie gevloei is,” het BoredPanda, ’n webtydskrif vir kuns, ontwerp en fotografie, daaroor geskryf.

Volgens goodthingsguy.com het die video tot posisie nommer 20 op YouTube se gewildheidslysie geklim (of in hierdie geval gedáns)! Die video is al meer as 83 000 keer gekyk.

JacarandaFM is ewe trots op die twee se danspassies en beskryf Anna en Dirco se uitvoering as ’n soort sosiale baldans uniek aan Suid-Afrika.

1. Het jy ook Saterdae in die waenhuis of dalk in die skoolsaal bymekaargekom vir ’n lekker dans?2. Wie onthou dat babapoeier of selfs meel op die vloer gestrooi is om die vloer gladder te maak vir daardie willewragtig-tiekiedraai-oomblikke?3. Destyds kon daar, naas rugbyverskille, ook altyd hewige debat gevoer word oor watter provinsie se langarmdansers dit die beste kon doen.4. Francois Hayes het in 2008 ’n CD getiteld Kotteljons uitgereik.5. Tant Mossie Se Sakkie Sakkie Boere Dans is waarskynlik die eerste liedjie wat in jou kop opduik as jy die woorde sakkie-sakkie hoor.