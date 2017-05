Vrou ‘vermoor’ vierjarige, begrawe lyk in vlak graf

Die polisie in Bulawayo, Zimbabwe, het die lyk van ’n vierjarige meisie Maandag uitgegrawe nadat haar tannie haar na bewering vermoor en in ’n vlak graf by haar huurhuis begrawe het.

Volgens die koerant Chronicle het Gladys Sibanda (42) die klein Thandeka Moyo na bewering op 9 Desember 2016 vermoor.

Sibanda het glo die meisie se kop teen die vloer gestamp nadat sy haar eers probeer verwurg het.

Die motief vir die moord is nog nie vasgestel nie.

Die moord het aan die lig gekom nadat teenstrydighede opgeduik het in Sibanda se verklaring by die polisie en dit wat sy vir haar familie oor die kind se verdwyning gegee het, lui die berig.

Sy het later erken sy’t die kind vermoor en haar in die agterplaas begrawe van die huis wat sy toe gehuur het.

Die nuwe inwoners van die huis was geskok met die voorval.

Sibanda bly in polisie-aanhouding.

In 2015 het ’n ma van Zimbabwe haar vyfjarige seun doodgesteek. Sy’t later die kind se hart uit sy lyf geruk, het die radiostasie Nehanda berig.

Bron: News24