Vrou van Oos-Randse veearts lê amptelike verklaring af ná skietvoorval

Trysie Coleman (58), wat op 5 Mei 2017 in ’n skietvoorval deur haar man dr. Jesse Coleman, op hul plaas in die Delmasdistrik getref is, het Maandagoggend ’n verklaring vanuit haar hospitaalbed aan die polisie afgelê.

Kapt. Carla Hartley, woordvoerder van die Delmas-polisie, het dit Maandag bevestig.

Sy sê die ondersoekspan het reeds gedurende die naweek probeer om ’n verklaring by haar te kry, maar Trysie was nog te swak om te praat.

Hartley sê die inhoud van die verklaring kan eers bekend gemaak word nadat dit aan die staatsaanklaer voorgelê is.

Die polisie wag ook nog vir die uitslae van die ballistiese toetse.

In ’n verklaring wat Coleman, ’n veearts, deur die skakelagentskap Martina Nicholson Associates uitgereik is, vertel hy dat hy in die nag wakker geword het en gedink het daar was inbrekers in die huis.

Trysie is getref nadat hy ’n skoot afgevuur het. Sy is daarna in die Millpark-hospitaal in Johannesburg opgeneem.

Op 6 Mei het Trysie se broer, Paul Hattingh (56) aan Netwerk24 gesê “Ons het hom baie mooi laat verstaan hy is nie welkom tussen ons nie.”

Coleman het ook in ’n verklaring deur dieselfde agentskap uitgereik, op 9 Mei die voorval as ’n “verskriklike ongeluk” beskryf.

“Ek weet my vrou is in die beste moontlike hande en ek hoop en bid dat sy ten volle sal herstel sodat ons hierdie tragiese ongeluk agter ons kan stel,” sê Jesse.

Die paartjie is verlede jaar getroud.

Volgens die privaatspeurder Mike Bolhuis, wat ook as haar familie se woordvoerder optree, het Trysie se familie ’n interdik teen hom gekry. Dit bepaal onder andere dat hy nie sy vrou in die hospitaal mag besoek nie.

Hy sê hoewel Trysie elke dag beter word, is sy nog baie swak. Net familielede word nou by haar toegelaat.