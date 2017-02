Vrou se erg ontbinde lyk toegedraai in wit linne uit rivier gehaal

’n Jong vrou se erg ontbinde liggaam is Vrydag uit ’n stroom noord van Durban gehaal.

Dié jong vrou, vermoedelik 31 jaar oud, se liggaam het toegedraai in wit linne in die rivier rondgedryf. “Inwoners van die omgewing het die polisie en reddingswerkers in kennis gestel,” sê Kyle van Reenen van Marshall Security aan Huisgenoot.

Die reuk het inwoners van haar bewus gemaak.

“Dit was nie ’n maklike opdrag nie en hulle moes eers die vrou se liggaam uit die rivier kry, dit in ’n houer plaas en toe teen ’n styl rivieroewer uit dra,” sê Kyle.

Volgens hom het die meisie se vriend het haar glo onlangs as vermis aangemeld.

Die polisie ondersoek ’n saak van moord.

Bykomende bronne: Durbanzone.co.za; Tabloidmedia.co.za