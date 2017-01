Vlamme verswelg motor in Kaapstad

Brandbestryders het Dinsdagmiddag gespook om ‘n brandende motor in Oranjestraat, Kaapstad, te blus, het die stad se branddienste gesê.

Dit lyk asof die voertuig ‘n Renault Scenic is.

Woordvoerder Theo Layne sê dit is nog onduidelik wat die brand veroorsaak het.

“Daar was geen ander motors by die voorval betrokke nie, so dit is nie die gevolg van ‘n ongeluk nie,” het hy gesê.

Geen beserings is aangemeld nie.

Theo sê die pad was nie gesluit nie aangesien die brandende motor nie die verkeersvloei versper het nie.

