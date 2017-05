Vlak 4-waterbeperkings dreig in Kaapstad – wat beteken dit?

Die watersituasie in die Suidwes-Kaap begin nou so beroerd lyk dat inwoners moontlik binne weke vir lief sal moet neem met selfs ernstiger beperkings as die huidige reeds besonder streng vlak 3B-maatreëls.

Die Stad Kaapstad oorweeg nou vlak 4-beperkings vanaf begin Junie, het Xanthea Limberg, burgemeesterskomiteelid belas met waterdienste, gesê.

Dié beperkings, na gelang van raadsgoedkeuring, kan dan boonop later begin saamloop met hoër watertariewe. Laasgenoemde kan moontlik teen begin Julie, met die begin van die plaaslike owerheid se nuwe 2017/’18-begrotingsjaar, in werking tree.

“Vlak 4 behels veel strenger maatreëls ten opsigte van die gebruik van drinkbare water. Waar die huidige vlak 3B byvoorbeeld nog beperkte tuin natlei op sekere dae toelaat, sal alle sulke eksterne gebruike van drinkbare water met vlak 4 heeltemal verbied word,” het Xanthea verduidelik. Dit sluit ook die aanvul van swembadwater in.

“Ons kyk dus regtig na nog ingryping om die gebruik van drinkbare water drasties in te perk.”

Die raad sal die nadere besonderhede van die nuwe maatreëls aan inwoners oordra as en wanneer dit goedgekeur word.

Teen verlede week het die vlakke van die hoofdamme wat die Kaapse Skiereiland bedien op net meer as 22 persent gestaan. Aangesien die laaste 10 persent van damwater feitlik onbruikbaar is, beteken dit dié damvlakke is in werklikheid net sowat 12 persent.

Kaapstadse reënvooruitsigte

Begin vandeesweek het die SA Weerdiens vir Donderdag ’n 60-persent-kans op reën voorspel, wat op ’n neerslag van 10 mm kan neerkom. Maar dit sal uiteraard skaars ’n druppel aan die emmer wees. Waarnemers is hoeka bekommerd omdat die swaar, langdurige reën wat die Kaap so bitter nodig het, onwaarskynlik begin lyk. Intussen is daar in elk geval sprake dat Kapenaars met waterbeperkings sal moet saamleef tot damvlakke weer sowat 85 persent bereik.

Damvlakke landwyd

Verlede week het die nasionale prentjie volgens die afdeling water en sanitasie so gelyk:

Wes-Kaap – 21 persent



KZN – 54 persent



Oos-Kaap – 62 persent



Limpopo – 79 persent



Mpumalanga – 79 persent



Vrystaat – 85 persent



Noordwes – 90 persent



Gauteng – 92 persent



Noord-Kaap – 98 persent



Ekstra bronne: capetown.gov.za, Cape Talk, Afdeling Water en Sanitasie