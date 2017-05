VIDEO’S WYS: Ontstoke gemeenskap soek bloed van man wat 3-jarige glo vermoor

Tientalle lede van die gemeenskap het reeds vroegdag voor die landdroshof in Goodwood hul stem dik gemaak in afwagting op die verskyning van Courtney Pieters (3) se vermeende moordenaar.

Hy het vandag die eerste keer in die hof verskyn.

Hy word daarvan aangekla dat hy die driejarige meisie vermoor en in ’n vlak graf begrawe het. Van die klagte wat teen hom aanhangig gemaak is, is twee van verkragting en een van moord.

“Hang hom!” en “Ons sal hom vrekmaak!” is van die dreigemente wat gegil is.

Meer as tien gewapende polisielede is voor die hof ingespan om die groep onder beheer te help hou.



The scene where #CourtneyPieters's body was found on a deserted railroad track 💔💔💔 pic.twitter.com/v51WLhpy0C — James de Villiers (@pejames) May 14, 2017

Hy het uit vrees vir sy lewe nie om borgtog aansoek gedoen nie. Om dieselfde rede gaan hy tydens ’n latere verskyning aansoek doen om in ’n hospitaaleenheid aangehou te word. Die saak is tot 24 Mei uitgestel.

Chaos het ná afloop van die verrigtinge buite die hof geheers.

Tydens die vermeende moordenaar se besoek aan Courtney se ouerhuis Dinsdag, het die gemeenskap ook duidelik hul gevoelens laat deurskemer.