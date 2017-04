VIDEO: Kyk net wat ’n 193 km/h botsing aan jou kar doen

Wie het nie al voor die versoeking geswig om die lepel ’n bietjie dieper te trap as wat die wettige spoedbeperkings voorskryf nie?

Spoed kan ’n verslawende affêre wees, veral as jy agter die stuur van ’n motor met ’n kragtige enjin se stuurwiel inskuif – en die perde onder die kap beur om losgelaat te word.

Staan sterk en hou daardie wilde perde in toom – of jy kan nie net jou eie lewe nie, maar dié van talle onskuldiges vir ewig ruïneer.

Spoed is niemand se maat nie, veral nie as jy nie ’n opgeleide renjaer is wat geskool is in die fyner kunsies van voertuigbeheer en hantering van onvoorspelbare gebeure nie.

Dis boonop so maklik om jou eie reaksievermoë te onderskat. Terwyl jy nog dink alles is onder beheer, is dit reeds te laat . . .

Tussen 2014 en 2016, het die Johannesburges Metropolitaanse polisiediens (JMPD) 1 670 motoriste in hegtenis geneem wat die aangewese 80 km per uur spoedgrens met meer as 40 km per uur oorskry het.

In dieselfde periode is 667 motoriste gearresteer omdat hulle teen meer as 160 km per uur gejaag het.

Volgens Wayne Minnaar, die hoof van JMPD, Wayne Minnaar, veroorsaak “opgewarmde” voertuie en onwettige straatrenne steeds problem. Van die spoedvrate wat hulle teen die lang arm van die gereg vasgeloop het, het meer as 230 km op die klok aangeteken. Dis ongelukkig nie ’n prestasie nie.

“Stewige boetes is een ding, maar indien jy die spoedgrens met meer as 40 km/h oorskry, sal jy op die plek gearresteer word”, sê Wayne.

“Afhangend van die erns van jou oortreding, kan jy ’n boete van tot R20 000 opgelê word of selfs tyd agter tralies spandeer.”

Moenie jouself flous nie. ’n Botsing met ’n impakspoed van 80 km per uur verhoog die risiko op noodlottige gevolge tot 20 keer meer as wanneer jy in ’n botsing met ’n impakspoed van 30 km per uur betrokke is.

Dus, hoe vinniger jy ry, hoe groter sal die impak wees indien jy byvoorbeeld ’n ander voertuig, ’n boom of een of ander versperring of muur sou tref.

“Die kruks van die saak is dat jy spoed móét verminder as jy jou kanse om noodlottig beseer te word, wil verminder,” sê Dawid Botha, woordvoerder van Virseker.

Nog nie oortuig dat spoedmaatreëls ook vir jou en jou jaagduiwelvriende geld nie?

Gewilde VK-motorreeks, Fifth Gear, het ’n video vrygestel van ’n botsing teen 193 km per uur (120 myl per uur) – ’n spoed wat deur verskeie motors op ons paaie vandag kan haal, nie net deur turbo-aangejaagde of luukse sportmotors nie.

Indrukwekkende veiligheidskenmerke van modern motors kan jou net tot op ’n punt beskerm, maar dit kan jou nie teen jou eie stommiteit beskerm nie.

Hier’s ’n kykie na wat op jou kan wag wanneer jy volgende keer weer besluit dis tyd om jou bestuursvaardigheid teen hoë spoed op die proef te stel.

Wat kan jy doen om veiliger op pad te wees?

1. Hou by die verkeersreëls. Wees altyd bewus van wat die spoedperk in ’n spesifieke area van toepassing is en hou daarby.

2. Wees op die uitkyk vir jaagduiwels en probeer om uit hulle pad te bly. Moenie huiwer om hulle aan te meld nie. Skryf alle moontlike besonderhede neer (registrasienommer, model, tyd, plek) en bel 0861 400 800 om roekelose of nalatige padgebruik aan te meld.

3. Belê in ’n voertuig met ’n hoë NCAP-gradering en goeie veiligheidskenmerke, soos sy-impakstawe en lugsakke, om ekstra beskerming te bied.

“As jy wel ’n passie vir vinnige motors en ’n onlesbare dors vir spoed het, gebruik eerder rendae, gevorderde bestuurderskursusse, knortjorbane en selfs nabootsers as uitlaatkleppe, as om op paaie te jaag.

“Wanneer die skade eers aangerig is, ’n persoon beseer, gestrem of selfs gedood is, sal jy besef dat die prys vir spoed-opwinding hopeloos te hoog is, maar dan sal dit reeds te laat wees”, sê Dawid.