VIDEO: Hoërskoolseuns van Klerksdorp pak mekaar met die vuiste

’n Video van twee skoolseuns wat mekaar met die vuiste timmer, het sosiale media aan die gons.

Die voorval het verlede week Woensdag plaasgevind. Die twee leerders van Hoërskool Schoonspruit het mekaar toegetakel in ’n straat in die dorp.

In die video kan gesien word hoe toeskouers toekyk terwyl die groter seun (16) die skraler sien herhaaldelik in die gesig slaan en hom later optel en neergooi op dioe grond.

Die seun hou aan hom die ander een in die gesig te slaan.

Dries De Beer, hoof van Hoërskool Schoonspruit, het gesê die voorval word ondersoek en albei leerders gaan voor ’n dissiplinêre verhoor verskyn.

“Die voorval het buite skoolure gebeur en nie op die skool se gronde nie. Dit was buite ons beheer.

“Dit is tragies dat ons skool se naam so deur die modder gesleep moet word. Ons probeer ’n kultuur van liefde en verdraagsaamheid kweek.”

De Beer sê dat nie een van die kinders is ernstig beseer nie en die skraler seun is deur sy ma na die hospitaal geneem maar is dieselfde dag ontslaan.

Hy het glo geen merke op sy gesig opgedoen nie, sê De Beer.