Verslag kom binnekort oor tamaai sinkgat in Centurion

’n Tamaai ondergrondse sinkgat wat as lewensgevaarlik beskou word, is die rede dat ’n besige Pretoriase kruising vir verkeer gesluit is.

Nadat ’n ondersoekspan vroeër vandag die situasie bekyk het, sal ’n ingenieursverslag na raming binne die volgende week voltooi word. Dit sal baie van die uitstaande vrae beantwoord oor die rehabilitasie van die sinkgat, geraamde tye wanneer die pad sal heropen en wat die sinkgat veroorsaak het.

Die span kon nie die presiese grootte van die sinkgat bepaal nie omdat dit nie in die geheel sigbaar is nie.

Die ingenieursverslag sal in die komende week opgetrek word. Hiervoor sal daar geboor moet word om die presiese omvang van die sinkgat te bepaal.

Peter Sutton, raadslid van die gebied, skat die gat by die kruising van Jean- en Gerhardlaan dek die hele kruising en is omtrent so groot soos ’n skoolsaal en sowat 12 meter diep.

Sowat 40 000 voertuie maak daagliks van hierdie pad gebruik en die sluiting het noodwendig ’n groot impak op verkeersvloei. Motoriste word aangeraai om die naaste alternatiewe roetes – via die M19 (Cantonmentsweg en Rabiestraat) en Lenchenweg of Von Willichstraat – te gebruik totdat ’n ander plan beraam is om die probleem die hoof te bied.

“Hoewel die pad nog nie ingesak het nie, is dit steeds ’n groot risiko, en die kruising moes gesluit word om moontlike lewensverlies te vermy,” het Sutton gesê.

Die gat is Donderdag deur ’n kontrakteur ontdek wat opknappingswerk in Die Hoewes doen, waarna die Tshwane-stadsraad in kennis gestel is.

“Uit ’n veiligheidsoogpunt sal soveel moontlik voorsiening gemaak word om toegang tot die Zenex-vulstasie en ander sentrums in die omgewing van die sinkgat toe te laat,” sê Sutton.

Intussen sal inwoners gereeld op die hoogte gehou word van die proses. “Ons besef die omvang van die onderbrekings wat deur die padsluitings veroorsaak word en die Stad sal alles in sy vermoë doen om hierdie probleem so gou moontlik op te los,” sê hy.