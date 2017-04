Verskeie motorongelukke op ons land se paaie lei tot sterftes en beserings

Twaalf mense het tragies gesterf toe die bus waarin hulle gereis het, omgeslaan het.

Die ongeluk het omstrreeks 11:00 Saterdagoggend naby Untunjubmili in die Ilembe-distrik van KwaZulu-Natal plaasgevind.

Paramedici van KwaZulu-Natal se gesondheidsdepartement het op die toneel verdere hulp aan 15 beseerdes verleen.

Saterdagmiddag is sewe persone beseer tydens ’n trompop-botsing op die N17 by Secunda.

Met hul aankoms op die toneel het ER24-paramedici en die plaaslike nooddienste die twee voertuie wat gebots het, meters van mekaar aangetref.

’n Sesjarige dogtertjie is tydens die botsing uit een van die voertuie geslinger. Sy het geringe beserings opgedoen. Haar suster (12) sowel as haar ouers het matige beserings opgedoen.

Die drie insittendes van die ander motor het ook geringe beserings opgedoen.



Almal is deur een van die nooddienst na ’n nabygeleë hospitaal geneem vir verdere behandeling nadat hulle op die toneel gestabiliseer is.

’n Trok het op Sir Lowrys-pas gerol

Die bestuurder van ’n groot trok het matige beserings opgedoen toe dit op die Sir Lowrys-pas op die N2 gerol het.

Die vermoede bestaan dat die trok op pad na die Strand se kant was toe die ongeluk gebeur het.

Volgens Werner Vermaak, ER24-woordvoerder, is die bestuurder reeds na ’n nabygeleë hospitaal geneem vir mediese sorg.

Motoriste kan vertragings op die roete verwag tot tyd en wyl die vragmotor uit die pad gesleep is.

Agt eenvoudige wenke vir padveiligheid

Gespe vas. Sorg dat dit die eerste ding is wat jy en jou passasiers doen sodra julle in die motor klim.

Bly kalm. Irritasie en woede sal nie sake verbeter nie en net jou bloeddruk opjaag.

Speel mooi. Vermy vuil taal en kru handgebare.

Los die drank. Moet nooit drink en bestuur nie.

Volg die reëls. Gehoorsaam altyd die padreëls, selfs al dink jy niemand kyk nie.

Dink aan ander. Neem ander padgebruikers in ag. Voetgangers, fietsryers en ander voertuigbestuurders het ook die reg om daar te wees.

Los die sel. Dit doen geen skade om iemand later terug te bel nie. Moet nooit ’n teksboodskap stuur terwyl jy bestuur nie.

Gehoorsaam die spoedperk. Altyd!

