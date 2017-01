Vriend van vermiste vrou betrap met haar ma se gesteelde motor

’n Vriend van Nicola Pienaar (28), wat sedert 5 Januarie vermis is, verskyn Maandag in die landdroshof in Port Elizabeth in verband met ’n gesteelde motor.

Die 32-jarige vriend is Saterdag in Port Elizabeth met Nicola se ma se motor, ’n silwer Peugeot 206, in sy besit aangekeer.

Kol. Priscilla Naidu, polisiewoordvoerder, sê die man sal op ’n aanklag van die besit van ’n vermoedelik gesteelde voertuig in die hof verskyn.

Nicola en die vriend het glo op 5 Januarie saam uit die Paarl gery.

Volgens kol. Naidu beweer die vriend dat hulle op 7 Januarie ’n uitval gehad het, waarna die vriend haar in Oudtshoorn met geld afgelaai het en haar aangesê het om na die Paarl terug te keer.

Nicola se petrolkaart is daarna vir die laaste keer op 9 Januarie in Krakeel, ’n klein dorpie naby Kareedouw in die Oos-Kaap, gebruik.

Die polisie is Saterdagoggend ingelig oor ’n Peugeot wat in ’n verlate parkeerterrein van ’n KFC-kitskosrestaurant in Kaapweg staan.

“Die blitspatrollie het 05:00 die motor bereik,” sê kol. Naidu.

Sy sê by nadere ondersoek van die nommerplaat het hulle besef die voertuig is as gesteel in die Paarl aangemeld. Nicola se vriend was in die motor en is op die toneel in hegtenis geneem.

Marlaine Pienaar-Vice, Nicola se ma, het die motor vroeër as gesteel aangemeld en haar dogter as vermis kort daarna.

Sy wou egter nie kommentaar lewer nie uit die vrees dat dit die ondersoek kan belemmer. Nicola is steeds vermis.

Kol Naidu sê die plaaslike polisiebeamptes werk saam met speurders van die Paarl om haar op te spoor.

Enige person met inligting oor waar Nicola haar dalk bevind kan die polisie by 021 807 4000 skakel.