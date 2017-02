Vermiste sesjarige meisie se lyk gevind

Die sesjarige meisie van Ladybrand in die Vrystaat wat Sondagmiddag spoorloos verdwyn het se liggaam is vanoggend in ’n swembad naby haar ouerhuis gevind.

’n Bron in die polisie het bevestig die meisie wat gekry is, is Natasha Potgieter. Volgens die bron is dit nog nie duidelik hoe Natasha in die swembad beland het nie.

’n Maatjie het Natasha gistermiddag gaan haal om by haar huis te gaan speel. Die Potgieters woon in die dorp se munisipale woonstelle. Die maatjie se huis is sowat 500 m daarvandaan. Nadat Natasha en die maatjie klaar gespeel het, is Natasha huis toe.

Later die dag is sy as vermis aangemeld, waarna die polisie en die gemeenskap onverpoos na haar gesoek het. ’n Foto van dié blondekop met die mooi blou oë is ook oral in die sosiale media versprei.

“Die swembad waarin Natasha gekry is, is in ’n privaat erf tussen die maatjie en Natasha se huis,” sê die bron.

“Die huiseienaar op wie se erf die swembad is, was nie by die huis nie. Natasha mag nie op die perseel gewees het nie.”

Volgens die bron is die polisie en speurders almal op die toneel en word die voorval ondersoek.