Vermiste meisie van Paarl se ma bly hoop vir ’n wonderwerk

“Sy word vermis en alles is bloot gissings tot waar ons bewyse kry,” het Marlaine Pienaar-Vice Dinsdag gesê. Haar dogter, Nicola Pienaar (28), word reeds sedert 5 Januarie 2017 vermis.

“Ek sal dit waardeer as enigiemand met enige nuus oor waar sy haarself mag bevind, na vore sal kom,” sê Marlaine, wat nog steeds hoop op ’n wonderwerk dat haar dogter ongeskonde gevind sal word.

Nicola se vriend, Jacobus Johannes Oosthuizen, 32, is Saterdag in Port Elizabeth in hegtenis geneem. Hy was in besit van Marlaine se Peugeot 206 wat intussen as gesteel aangegee is.

Die motor was tot boordens toe vol met boeke, klere (ook van Nicola se klere) en beddegoed toe die polisie dit in Kaapweg, Port Elizabeth, gevind het.

Daar was ook ’n byl in die motor gevind.

Hy het Maandag in die Baaise landdroshof verskyn op aanklag daarvan dat hy in besit was van ’n voertuig wat vermoedelik gesteel is.

Marlaine het aan News24 gesê hy was ’n vriend van haar dogter en dat sy nooit enige probleme met hom ervaar het nie.

“Toe ek hom ontmoet het, was hy vir my net ’n normale man. Ek het glad nie sleg van hom gedink nie. In hierdie stadium dink ek nie ek moet oordeel nie. Ek sal wag vir bewyse.”

“Dis vir my baie moeilik om te verstaan hoe Nicola kon weggaan sonder om vir my daarvan te vertel,” het Marlaine gesê. Luidens berigte was Marlaine en Nicola baie geheg aan mekaar.

Nicola bly in ’n woonstel by haar ma se psigologie-praktyk in die Paarl. Sover bekend is sy die laaste keer by haar ma se huis gesien op 5 Januarie. Intussen berig Die Burger Oos-Kaap dat Nicola se woonstel in ‘n warboel aangetref is.

Na wat berig word, het ma en dogter op die dag van haar verdwyning mekaar vir die laaste keer gekontak op WhatsApp twee uur voordat sy vir die laaste keer aanlyn was.

Kol. Priscilla Naidu, polisiewoordvoerder, het gesê die saak teen Oosthuizen is tot Vrydag, 27 Januarie, uitgestel. Hy is intussen na St. Albans-gevangenis in Port Elizabeth oorgeplaas nadat hy Maadag borgtog geweier is. Hy het volgens berigte ’n vals woonadres aan die polisie verskaf.

Oosthuizen het na bewering aan die polisie gesê dat hy en Nicola reeds bykans ’n jaar lank in ’n verhouding is.

Hy het glo tydens sy inhegtenisname aan die polisie vertel dat hy en Nicola op 7 Januarie woorde gehad het op pad na Port Elizabeth. Volgens hom sou hy haar daarop in Oudtshoorn afgelaai het met die opdrag om terug te keer na die Paarl. Sy sou glo die terugrit per bus aangepak het.

Hy het tot dusver geen verdere inligting verskaf rondom haar verdwyning nie.

Nicola se petrolkaart is op 9 Januarie in Krakeel, ‘n dorpie naby Kareedouw in die Oos-Kaap gebruik.

Die bestuurder van die vulstasie het aan Herald Live gesê daar is beeldmateriaal, vermoedelik van Oosthuizen, wat 06:20 op daardie oggend die motor se petroltenk laat vul het. Die beeldmateriaal is glo nie duidelik genoeg om uit te maak of daar wel nog iemand in die motor is nie.

Enige persoon met inligting oor waar Nicola haar dalk bevind kan die polisie by 021 807 4000 of Crime Stop by 08600 10111 skakel.

Bykomende bron: heraldlive.co.za