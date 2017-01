Vermiste meisie van Paarl se lyk ná 25 dae in vlak graf gevind

Die lyk van die vermiste Nicola Pienaar is (28) in ’n vlak graf in die erf van ’n huis in die Paarl gevind.

Die Paarl-polisie het bevestig Nicola se lyk is op die erf van hulle hoofverdagte se huis in die Paarl gevind. Hulle wou nie bevestig of Nicola se vriend Jaco Oosthuizen die verdagte is nie.



Nicola, ook bekend as Nikki, is op 5 Januarie 2017 laas gesien toe sy vermis geraak het.

Sedertdien het haar ma, Marlaine Pienaar-Vice, ’n sielkundige in die Paarl, verskeie pleidooie gelewer vir enige inligting wat na haar dogter kan lei.



Nicola se vriend van die afgelope drie maande, Jaco (32), is ’n paar dae na haar verdwyning in Port Elizabeth betrap met Nicola se Peugeot-motor.

Die motor was vol boeke, klere (ook van Nicola se klere) en beddegoed. Asook ’n byl.

Volgens die polisie het Jaco beweer hy en Nicola het saam op 5 Januarie uit die Paarl gery. Hulle sou glo ’n uitval op 7 Januarie gehad het waarna hy haar in Oudtshoorn afgelaai het en haar aangesê het om na die Paarl terug te keer.

Nicola se petrolkaart is daarna vir die laaste keer op 9 Januarie in Krakeel, ’n klein dorpie naby Kareedouw in die Oos-Kaap, gebruik.

Die polisie het kort daarna Jaco in Nicola se motor in ’n verlate parkeerterrein in Port Elizabeth gevind.

Marlaine het intussen die motor as gesteel aangemeld. Jaco het in die landdroshof op Port Elizabeth verskyn op aanklag van besit van gesteelde goedere en sou Vrydag terug na die Paarl oorgeplaas word om daar verhoor te word.

Marlaine het vroeër aan Huisgenoot gesê sy het Jaco geken. Sy het ook sy ouers al gekontak om te hoor of hulle dalk weet waar haar dogter is.

