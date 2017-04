Vermiste 19-jarige se lyk gevind

Ridhwaan Mackay (19) is op Donderdag 13 April die laaste keer in Kimberley gesien.

Vandag het die polisie bekendgemaak sy lyk is Woensdagaand omstreeks 18:45 in die veld langs die R31 in Kimberley gevind.

Sy hande en voete was vasgebind en sy liggaam gedeeltelik verbrand. Die polisie het intussen ook aangedui dat ’n verdagte vir sy beweerde moord in hegtenis geneem is.



RT #sapsNC Help Kimberley #SAPS find MISSING Ridhwaan Mackay (19). Last seen 13/04 in West-End. Info -> IO Sgt Rantoetse 078 211 5018. ME pic.twitter.com/xAd9yF04jf — SA Police Service (@SAPoliceService) April 18, 2017

Ridhwaan is vir die laaste keer deur sy ma by hul huis gesien. Hy het met sy suster se wit VW Golf 7 gery. Dié is Sondag nie te ver van sy ouerhuis nie verlate in Cliffortstraat gevind.

Dié foto, wat deur Ridhwaan op sy Facebook-blad gedeel het, is soortgelyk aan die motor wat gevind is.

Sy ouers het hom as vermis aangemeld toe die motor gevind is.