Vermeende sekspes-onderwyser het na bewering ook kaalfoto’s aan 14-jarige leerder gestuur

’n Onderwyser (33) verbonde aan ’n hoërskool in Durban, KwaZulu-Natal, is Vrydag in hegtenis geneem oor bewerings van onbehoorlike teksboodskappe aan ’n leerder aan dié skool.

“Ek kon nie die aard van die teksboodskappe glo nie,” het die leerder se geskokte pa aan Newswatch gesê.







Hy sê hy het besef iets skort toe die onderwyser sy dogter op haar verjaardag bel. Ook toe die man sy dogter ná skool wou agterhou. Maar hy het sy voet dwars gesit en haar huis toe geneem, waar die teksboodskap-bom gebars het.

In ’n onderhoud met IOL het die leerder se pa die ontdekking van die teksboodskappe vir hom as man en pa as volg beskryf: “Dis soos ’n skending, dis soos ’n aanval.”

Hy sê hoewel sy dogter duidelik ongemaklik was met die trant van die onderwyser se teksboodskappe, was sy oortuig daarvan dat hulle lief is vir mekaar.

“Sy het dit met soveel passie gesê en dit was hartseer om te sien dat sy dit werklikwaar glo,” het haar pa gesê.

Die onderwyser het na bewering in die boodskappe laat deurskemer dat hy nie meer ’n rokjagter gaan wees nie. Hy sou glo vir haar wag tot sy 18 jaar oud word en dan met haar trou.

Mthandeni Dlungwana, LUR vir onderwys in KwaZulu-Natal, het gesê die departement het ’n beleid van geen verdraagsaamheid ten opsigte van seksuele wangedrag.







“Bewerings van seksuele wangedrag is skokkend en onaanvaarbaar. As iemand skuldig bevind word aan seksuele wangedrag, sal die onderwyser van die rol van die Suid-Afrikaanse Raad van Opvoeders geskrap word.”

Jackie Branfield, stigter van Operation Bobbi Bear, ’n menseregteorganisasie wat seksueel mishandelde kinders in KwaZulu-Natal bystaan, het kindermishandeling deur onderwysers as “absoluut afgryslik” en “fenomenale verraad” beskryf.







Intussen beweer die privaat speurder Lyzel Elieze Young dat dit nie die eerste keer is dat die betrokke onderwyser ’n jong leerder teiken nie.

Op East Coast Radio se webtuiste skryf sy: “Dis so ’n skande, want dit alles kon verhoed gewees het. Ek het verlede jaar na die skool gegaan met ’n klagte oor die onderwyser.

“Hy het teksboodskappe aan my dogter gestuur en vertel hy gaan haar vir haar verjaardag ’n soen gee. Hy het haar drukkies by die skool begin gee tot op die punt waar sy ongemaklik daaroor gevoel het. Sy het my daarvan vertel en ek het dit met die skoolhoof bespreek.

“Hy het dit geïgnoreer en gesê hy sal met die onderwyser praat. Die daaropvolgende weke het die onderwyser aanmerkings begin maak en gesê sommige meisies kan nie vertrou word nie, want hulle het sy vertroue geskend . . . dis ’n skande . . . en hartverskeurende nuus.

“Dit is ’n patroon wat gevolg word. Hy behoort geskors te word en by geen skool toegelaat word nie.

Bronne: ecr.co.za, dailyvoice.co.za, iol.co.za