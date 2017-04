Kyk: Vermeende bylmoordenaar Henri Van Breda vandag in hof

Twee jaar ná sy ouers en broer se bylmoord sal Henri van Breda se moordsaak Maandag in die Wes-Kaapse hooggeregshof begin.

Hy staan tereg op drie aanklagte van moord, een van poging tot moord en ’n aanklag van dwarsboming van die gereg.

Henri is in hegtenis geneem 17 maande ná sy ouers, Martin (54) en Teresa (55), en sy broer, Rudi (22), in die vroeë oggendure op 27 Januarie 2015 in hul huis op die luukse-gholflandgoed De Zalze in Stellenbosch vermoor is. Sy suster, Marli (16), het die aanval oorleef.



Media wag buite die Kaapse hoogeregshof vir Henri van Breda en voortsetting van die bylmoord-saak. #vanbreda @huisgenoot pic.twitter.com/RtWTsAo1q9 — Gys Visser (@Gys_Visser) April 24, 2017

Henri sou ’n maand gelede sy pleitverduideliking op die aanklagte bied, maar die staat het tydens sy kort verskyning gevra vir meer tyd om met getuies te praat en bewyse te bekyk.

Die aanklaer Susan Galloway het gesê sy moet praat met getuies wat nie opgeneem wou word tydens hul getuienis nie.

Regter Siraj Desai het dieselfde dag Media24 se aansoek toegestaan om twee kameras te installeer om die hofverrigting op te neem en uit te saai, onderhewig aan sekere riglyne.

Hy het die bevel later hangende appèlle opgeskort.

Henri en die nasionale direkteur van openbare vervolgings het ’n dringende aansoek by die konstitusionele hof ingedien om die beslissing te appelleer, wat die hof op 13 April van die hand gewys het.

Albei partye het daarna die appèlhof afsonderlik genader.



Henri #VanBreda arrives at WC High Court. He's expected to plead on triple murder, attempted murder and defeating ends of justice charges. pic.twitter.com/IKvsDGYwmR — Tammy Petersen (@TammyPetersen87) April 24, 2017

Henri het tot Maandag om hierop te reageer en Media24 en die nasionale direkteur van openbare vervolging het ook tot dan.

Bron: News24