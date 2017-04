Verhoging in petrolprys gaan jou sak ruk – en wat jy daaromtrent kan doen

Jy’s net mooi gewoond aan die huidige petrolprys en hoe jy dit binne jou begroting absorbeer, dan tref die volgende prysverhogingsgolf jou. En dié een is nie net ’n golfie nie, dis ’n reuse-brander!

Jy gaan nog fyner moet sny met ritte, want vanaf 3 Mei gaan die land behoorlik les opsê met ’n prysverhoging van 49 sent per liter vir beide brandstofgrade.

Diesel gaan jou tussen 30-32 sent per liter meer uit die sak jaag. Lampolie se prys word tussen 34-46 sent per liter opgestoot.

Die rand se swak prestasie teen die Amerikaanse dollar word as die sondebok vir hierdie aansienlike verhogings blameer.

16 maniere waarop jy die hoër brandstofprys kan buffer

1. Wees ’n veervoet-bestuurder. Moenie jaag nie. Meer spoed = hoër brandstofverbruik.

2. Hou op om op die motor voor jou se stert af te jaag. Stadiger en egaliger rypatrone bespaar geld en verlaag ook die risiko vir ’n botsing ingeval die motoris voor jou onverwags moet rem.

3. Vermy die rem-en-koppelaardanspassie. Behalwe dat dit brandstof verorber, veroorsaak dit ook onnodige slytasie van remskoene.

4. Moenie met onnodige goed of vrag in jou motor rondry nie. Terloops, dis nie ’n verskoning om van passasiers ontslae te raak nie!

5. Laat jou motor gereeld versien deur ’n gerekende werktuigkundige. So kan jy jou verseker dat jou voertuig te alle tye doeltreffend funksioneer.

6. Maak seker jou wielbalansering is in orde en dat jou remme nie sleep nie. Albei het ’n uitwerking op die vry beweging van jou motor en kan brandstof opslurp as dit nie reg is nie.

7. Wanneer laas het jy persoonlik seker gemaak dat jou brandstoftenk se prop behoorlik pas? Lospassende of gekraakte tenkproppe laat nie net verdamping toe nie, dit verminder ook doeltreffende brandstofverbruik.

8. Hoe gereeld maak jy seker dat jou motor se banddruk reg is? Lae banddruk verhoog brandstofverbruik én verminder doeltreffende beheer oor jou motor.

9. Het jy dalk ’n gawe bagasierak wat meer vir vertoon as nut aan jou motor gemonteer is? Haal dit liefs af wanneer jy dit nie gebruik nie. Dis een van die klein jakkalsies wat sleur veroorsaak. En sleur lei tot verhoogde brandstofverbruik.

10. Hou in ’n lae rat teen opdraandes. Moenie jou motorenjin ooreis deur in ’n hoë rat te bly nie. ’n Laer rat hou die enjinspoed hoër en verbruik minder brandstof.

11. Beplan, beplan, beplan. Beplan jou uitstappies en take so dat jy alles wat in dieselfde omgewing gebeur, op een slag kan uitvoer, pleks dat jy dieselfde roete meer as een dag per week moet aflê.

12. Dis nie altyd moontlik nie, maar vermy spitsverkeer sover jy kan. Ry liewer ’n bietjie vroeër soggens werk toe en dan weer ’n bietjie later huis toe nadat die verkeer bedaar het.

13. Vergeet van die luukse lugreëling as jy wil brandstof bespaar wanneer jy teen ’n lae spoed beweeg. Jou motor het immers vensters wat kan oopdraai. Skakel dit liewer aan wanneer jy weer teen ’n meer bestendige spoed beweeg.

14. Spoedperke is nie net daar gestel om jou te irriteer nie. Volgens bevindinge deur die AA verbruik jy 9 persent meer brandstof wanneer jy teen 120 km/h ry as wanneer jy teen sowat 100 km/h ry. Dus, al wat spoed jou in die sak gaan bring, is ’n nog platter beursie.

15. Moenie jou motor onnodig laat luier nie. As jy vir langer as ’n minuut gaan stilstaan (byvoorbeeld wanneer jou passasier gou iets gaan doen en jy in die motor wag), is dit beter om die enjin af te skakel.

16. Die beste raad natuurlik: Koop ’n motor wat lekker suinig met brandstof te werk gaan.



Mites oor brandstofverbruik

1. As jy jou voertuig soggens volmaak, sal dit meer brandstof inneem.

2. Deur ’n hoër oktaan brandstof in jou motor te gooi, sal jy beter brandstofverbruik geniet.

3. Brandstof by alle vulstasies is dieselfde.

4. ’n Magneet op die brandstoftoevoer naby die enjin sal brandstofverbruik verminder.

Bronne: aa.co.za, theaa.com, gasbuddy.com, transportation.unl.edu, moneyadviceservice.org.uk, racq.com.au