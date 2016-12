Vakansiegangers, pasop! Seetoestande gevaarliker as gewoonlik – so kom jy uit ’n sleurstroom

Sterk seestrome hou ’n groot bedreiging in vir baaiers terwyl die nuwemaangety Donderdag inkom.

Vir baie vakansiegangers is dit nie nuus nie – News24 berig minstens 14 mense is Maandag reeds gered by Clifton se tweede strand, Bakoven, Kampsbaai en Melkbosstrand, in onderskeie voorvalle.

Die nuwemaangety het Donderdag om 08:53 begin en sal na verwagting tot Maandag 2 Januarie aanhou.

Vir veiligheid volg hiérdie NSRI-wenke: