Uitslag van Oos-Randse veearts-skietvoorval nou bekend

Die skietvoorval waarin Trysie Coleman (58) op 5 Mei deur haar man, die veearts dr. Jesse Coleman, op hul plaas in die Delmasdistrik getref is, was ’n ongeluk.

Dít is die bevinding wat die speuragentskap Mike Bolhuis Specialised Security Services Dinsdagoggend gemaak het. Die agentskap is deur Trysie se familie as privaat ondersoekers aangestel om saam met die polisie te werk en die voorval te ondersoek.

Die ondersoek is gelei deur die agentskap se hoofde vir ernstige misdaad, Luke Enslin en Vince Harris, voormalige kolonels in die Suid-Afrikaanse polisie.

Hulle het ook gister ’n verklaring van Trysie in haar hospitaalbed in die Millpark-hospitaal in Johannesburg afgeneem.

Sy was voorheen nog te swak om oor die voorval te praat.

Mike Bolhuis sê hulle het bevind daar was geen kwaadwilligheid aan Jesse se kant nie, en dat die skoot op haar nie doelbewus was nie.

Dié bevinding is reeds aan die familie oorgedra.

Mike sê die saak sal wel verder deur die staat ondersoek word om vas te stel of daar enige nalatigheid aan Jesse se kant was en of hy onverantwoordelik opgetree het.

Dit sal dan ook bepaal of hy weer bevoeg verklaar sal word om ’n vuurwapen te besit.

Jesse het in ’n verklaring gesê hy het in die nag wakker geword en gedink daar was inbrekers in die huis.

Hy het ’n skoot afgevuur en Trysie is getref.