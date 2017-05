Uitgebreide soektog na vermiste polisieman eindig tragies

Sers. Michael van der Watt (34) wat Maandagoggend laas na bewering deur sy bure gewaar is, se lyk is laat Donderdagmiddag gevind.



Volgens Algoa FM is Van der Watt se liggaam ongeveer vandag omstreeks 16:00 sowat 2 km gevind van waar sy fiets Woensdag gevind is.

Kol. Priscilla Naidu, polisiewoordvoerder, het gesê geen vuilspel word vermoed nie. Van der Watt is met ’n enkele skietwond aan sy kop in Vanstadenskloof gevind.

Hy is Sondag vir die laaste keer deur een van sy kollegas gesien toe dié hom na afloop van ’n nagskof by sy huis afgelaai het.

Lede van die honde-eenheid en die polisie se lugvleuel het vanaf Maandag ’n uitgebreide soektog na hom van stapel gestuur.