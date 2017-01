Tweejarige in kritieke toestand ná kapingsdrama

’n Tweejarige seun is in ’n ernstige toestand nadat hy Oujaarsaand in die kop geskiet is tydens ’n kapingsdrama in Olievenhoutbosch, het paramedici Sondag gesê.

“Teen 22:50 Saterdagaand, is Netcare 911-paramedici ontbied na die toneel waar die skietery plaasgevind het in Centurion, Gauteng,” sê die nooddiensgroep-woordvoerder Chris Botha.

Ná die skietery het die seun se ma aanhou ry tot sy ’n ambulans langs die pad gesien het.

“Paramedici van verskeie nooddiensgroepe het onverpoos gewerk om die kritiek beseerde kind op die toneel te stabiliseer,” sê Chris.

Die seun is met lugvervoer na die hospitaal geneem vir verdere behandeling.

Polisie ondersoek die presiese gebeure van die skietery.

Tweede skietery in die omgewing

Intussen, vertel ER24-paramedici, het hulle ’n manspasiënt met skietwonde in dieselfde omgewing behandel – en die twee skietvoorvalle is na bewering verwant aan mekaar.

“ER24 is na ’n nabye polisiestasie ontbied, waarna hulle na die toneel begelei is,” sê woordvoerder Russel Meiring.

“Met sy aankoms het ER24-paramedici een manlike pasiënt skietwonde in sy nek en rug opgedoen, teëgekom.”

Die man was in ’n kritieke toestand en is op die toneel gestabiliseer voor hy na ’n hospitaal vervoer is vir dringende behandeling.

“Die twee voorvalle is glo verwant aan mekaar, maar die plaaslike owerheid sal die saak verder ondersoek,” sê Russel.

Bron: News24