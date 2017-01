EKSKLUSIEF: Irene, die plakkerskampatleet, skenk lewe aan 2de kind

Die talentvolle atleet Irene Cass (19), van die plakkerskamp in Munsieville aan die Wes-Rand, het Dinsdag haar tweede babaseun, Justin, verwelkom.

Huisgenoot het haar leer ken as Irene van Niekerk, die plakkerskampkind met gebrande tone wat die een na die ander skole-atletiekrekord tot op provinsiale vlak laat spat het. Sy het gedroom van Olimpiese goue medaljes.

Irene was net 18 maande oud toe haar voete per ongeluk in ’n bad kokende water verbrand. Die tone was so erg geskend dat hulle byna afgesit moes word.

Kort ná haar troue met die vakman Iwan Cass op 27 Augustus verlede jaar (Droomtroue weg van die armoede, 8 September) het sy eksklusief aan Huisgenoot bekendgemaak dat sy weer swanger is (Swanger en my drome weer opsy, 8 Desember).

Sy het laat Dinsdagaand ’n noodkeisersnee in die Coronation-staatshospitaal ondergaan nadat haar water al die oggend gebreek en die baba se hart stadig begin klop het.

Klein Justin, wat eers op 12 Februarie sy opwagting moes maak, is drie weke vroeg gebore en het net 2,6 kg geweeg.

Irene vertel dat hy baie kleiner is as wat haar oudste seuntjie, Jayden (3), by sy geboorte was.

Haar pa, Hugo, voeg by dat klein Justin die ewebeeld is van sy pappa, Iwan.

Irene en die nuwe kleinding is Donderdag uit die hospitaal ontslaan. Nou lê Justin snoesig in twee komberse toegedraai op die bank in sy ouma se huis en slaap.

“Is hy nie te mooi nie?” koer die trotse ouma, ook Irene.

Irene jnr. sit ongemaklik en hou haar maag vas weens die pyn ná die keisersnee “Ja, ek het pille vir die pyn gekry,” sê sy, maar sy kan net sekere ligte medikasie gebruik terwyl sy borsvoed.

Al het die onbeplande swangerskap haar hardloopdrome vir eers op ys gesit, geniet sy klein Justin baie. Sy fokus nou daarop om ten volle te herstel sodat sy hopelik binnekort weer kan begin oefen.

Sy droom nog van Olimpiese glorie en wil graag oefen vir 2020 se Olimpiese Spele.