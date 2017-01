Twee verdagtes bly agter tralies ná donkie-bloedbad

Altesaam 35 ontvelde donkies is in ’n kraal op ’n hoewe in die Twin Springs-gebied, 8 km van die grens tussen KwaZulu-Natal en Lesotho, gevind.

’n Man en vrou is in hegtenis geneem.

Die Sani-landdroshof het vandag (Dinsdag) beslis die verdagtes, Morena Kimanu Dlomo en Lati Makatso, sal nie op borgtog vrygelaat word nie tot hulle weer op 6 Februarie op klagte van wreedheid teenoor diere verskyn.

Dit lyk asof die diere wreedaardig geslag is. Daar is ’n gat agter in die skedel van die karkasse, berig die Nasionale Dierebeskermingsvereniging (NDBV) in ’n verklaring.

Dit blyk die diere is met ’n stomp voorwerp soos ’n voorhamer geslaan en afgeslag terwyl hulle nog by hul bewuste was. Hulle het heel moontlik ’n stadige en onbeskryflik pynlike dood gesterf.

Ondersoeke word in die res van die gebied gedoen, maar dis baie moeilik omdat dit so bergagtig is. Nog donkies verkeer moontlik elders in gevaar.

Die donkievelle word met sout behandel en na China uitgevoer as ejiao, wat na bewering Chinese medisyne is.

In die ondersoekende nuusprogram Carte Blanche wat Sondagaand op M-Net uitgesaai is, is gewys hoe maklik dit is om die sogenaamde geneesmiddel vir derduisende rande in Chinese winkels in Suid-Afrika te bekom. Die velle word glo vir tussen R2 000 en R7 000 deur mense in landelike gebiede verkoop.

Die NDBV en die Britse The Donkey Sanctuary plaas nou druk op regerings soos Suid-Afrika om die uitvoer van donkievelle na China te stop omdat dit op so wrede manier bekom word. Vyf regerings het al ’n verbod ingestel: Pakistan, Niger, Burkino Faso, Mali en Senegal.